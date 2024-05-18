موتا حول تدريب يوفنتوس: لم أوقع أي شيء

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أكد مدرب بولونيا الإيطالي تياغو موتا، الذي ترشحه الصحف الإيطالية لتدريب يوفنتوس خلفا لماسيميليانو اليغري المقال من منصبه، أنه "لم يقرر أو يوقع أي شيء" وأنه سيتخذ قرارا بشأن مستقبله "في الأيام المقبلة".

وقال موتا في مؤتمر صحافي عشية مواجهة فريقه ليوفنتوس بالتحديد في الدوري الايطالي يوم الاحد "لم أقرر أي شيء، ولم أوقع أي شيء. في الأسبوع المقبل، سنجلس على الطاولة مع رئيس بولونيا، جوي سابوتو، للتوصل إلى قرار معا".

وتابع "سيحصل هذا الامر، يجب أن نتحلى بالصبر، سأتخذ قراري مع احترامي الشديد لهذا النادي، ولرئيسي وللاعبي فريقي". ويقترب الدولي الإيطالي السابق البالغ من العمر 41 عاما، من نهاية عقده مع بولونيا الذي يشرف على تدريبه منذ 2022.

تحت قيادته، تأهل بولونيا، صاحب المركز الثالث في الدوري الإيطالي، للمرة الاولى في تاريخه إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ورشحت الصحف الإيطالية موتا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق لتدريب يوفنتوس منذ أسابيع عدة.

وأقال يوفنتوس، النادي الأكثر نجاحا في كرة القدم الإيطالية، مدربه أليغري الجمعة، بعد يومين من فوزه بكأس إيطاليا 2024 التي تميزت بهجوم عنيف من المدرب ضد الحكام ومدير يوفنتوس ومدير صحيفة "توتوسبورت" الرياضية اليومية.

ولم يرغب موتا في الكشف عن المزيد عن مستقبله وركز على مباراة فريقه المقبلة أمام يوفنتوس الذي فاز في مباراتين فقط في الدوري منذ نهاية يناير الماضي وقال "اليوفي فريق قوي، فاز للتو بكأس إيطاليا بطريقة مستحقة ضد أحد أفضل الفرق في بطولتنا (أتالانتا 1-0)، أتوقع مواجهة فريق قوي".