ليفربول يعلن تعاقده مع أرني سلوت

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أعلن ليفربول المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين، تعاقده مع أرني سلوت مدرب فينوورد لخلافة يورغن كلوب الموسم المقبل.



وقال النادي في بيان: يسعدنا الإعلان عن الوصول إلى اتفاق مع أرني سلوت ليصبح مدربا جديدا للفريق وسيتولى منصبه رسميا في الأول من يونيو 2024 شريطة الحصول على تصريح العمل.



وتولى سلوت تدريب النادي الهولندي منذ 2021، وفاز بلقب الدوري الهولندي موسم 2022-2023 إلى جانب كأس هولندا هذا الموسم. ووصل فينوورد أيضا إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في موسم سلوت الأول مع النادي.





وكان كلوب أعلن في يناير الماضي أنه سيغادر ليفربول بنهاية الموسم الجاري على الرغم من أن تكهنات ربطت تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن وروبن أموريم مدرب سبورتنغ لشبونة بالمنصب. لكن سلوت (45 عاما) حصل عليه.



وكان سلوت مدد عقده مع فينوورد في نهاية الموسم الماضي حتى 2026، وذكرت تقارير إعلامية أن ليفربول بحاجة إلى دفع مبلغ لم يكشف عنه للنادي الهولندي مقابل الحصول على خدمات المدرب الهولندي.



وربطت تكهنات سلوت باحتمال تدريب توتنهام هوتسبير نهاية الموسم الماضي، قبل أن يمدد عقده مع فينوورد وجذب أسلوبه الهجومي ليفربول.



وفي موسمه الأول، قاد فينوورد إلى المركز الثالث وفاز بلقب الدوري العام الماضي. وهذا الموسم، حرمه أيندهوفن الرائع من تكرار الفوز باللقب.

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واجتذب نجاح سلوت وكرة القدم الممتعة التي يقدمها اهتمام عدة أندية إنجليزية بما في ذلك كريستال بالاس وليدز يونايتد، قبل أن يحاول توتنهام إغراءه بالانتقال إلى شمال لندن في نهاية الموسم الماضي.



لكنه قرر البقاء في فينوورد، وتمديد عقده، لكن نهج ليفربول أثبت أنه لا يقاوم وسيتولى سلوت الآن مهمة خلافة كلوب المحبوب الذي انضم في عام 2015 وبنى إرثا على مدار ما يقرب من 500 مباراة.