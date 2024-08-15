صحفي إيطالي: سعود عبدالحميد سينضم إلى روما

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يعتقد فابيو باسيلي الصحفي المهتم بأخبار نادي روما الإيطالي أن سعود عبدالحميد لاعب الهلال والمنتخب السعودي سينضم إلى النادي وسط رغبة متزايدة من نادي العاصمة الإيطالية لحسم الصفقة قريباً.

وقال باسيلي لبرنامج "في المرمى": أعتقد أن روما سيتعاقد مع سعود عبدالحميد كون الفريق سيبيع عقدي لاعبيه، ويفضل اللاعب السعودي على بقية الخيارات الأخرى، بعدما تابعه منذ فترة طويلة.



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وواصل: روما يرغب بإنهاء صفقة سعود عبدالحميد في الأسبوع المقبل، ويأمل بأن ينهي الصفقة مع الهلال قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية. هناك اتصالات هاتفية بين الطرفين ويبحث النادي الإيطالي عن أفضل عرض يقدمه لنظيره السعودي من أجل الحصول على خدمات الظهير الأيمن.

وختم: روما بحاجة إلى ظهير، وأعتقد أن سعود سيلعب بشكل أساسي مع الفريق، ربما يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم، لكن إن تجاوز ذلك فسيصبح توقيعاً عظيماً وسيحظى بحب جماهير النادي.