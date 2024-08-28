مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أولمو برشلونة
أولمو انتقل إلى برشلونة مقابل 60 مليون يورو

النجم الجديد أولمو يمنح برشلونة فوزاً صعباً على رايو

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

سجل داني أولمو لاعب برشلونة الجديد هدفاً متأخراً ليقود فريقه إلى فوز صعب ومثير بهدفين مقابل هدف على مضيفه رايو فايكانو يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض مبكراً عبر أوناي لوبيز، وبدا أن رايو يتجه إلى تكريس عقدته لبرشلونة على أرضه إذ عجز العملاق الكاتالوني عن الفوز في آخر 3 مباريات في معقل الأول.

وفي الشوط الثاني انتفض برشلونة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 60 عبر بيدري، وأضاف ثانياً بعد 11 دقيقة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي إلا أن الحكم ألغاه بسبب وجود خطأ على الفرنسي جولز كوندي قبل تسجيل الهدف.

وتلقى أولمو الوافد الجديد مقابل 60 مليون يورو كرة من لامين يامال داخل منطقة الجزاء سددها بيسراه داخل المرمى قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وبات برشلونة في صدارة الترتيب بعدما حقق الفوز في الجولات الثلاث الماضية، بينما يملك رايو 4 نقاط في المركز الثامن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
شبح الاقتتال يعود إلى ليبيا مجددا بعد قرار إغلاق المنشآت النفطية شبح الاقتتال يعود إلى ليبيا مجددا بعد قرار إغلاق المنشآت النفطية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط