النجم الجديد أولمو يمنح برشلونة فوزاً صعباً على رايو

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سجل داني أولمو لاعب برشلونة الجديد هدفاً متأخراً ليقود فريقه إلى فوز صعب ومثير بهدفين مقابل هدف على مضيفه رايو فايكانو يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض مبكراً عبر أوناي لوبيز، وبدا أن رايو يتجه إلى تكريس عقدته لبرشلونة على أرضه إذ عجز العملاق الكاتالوني عن الفوز في آخر 3 مباريات في معقل الأول.

وفي الشوط الثاني انتفض برشلونة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 60 عبر بيدري، وأضاف ثانياً بعد 11 دقيقة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي إلا أن الحكم ألغاه بسبب وجود خطأ على الفرنسي جولز كوندي قبل تسجيل الهدف.

وتلقى أولمو الوافد الجديد مقابل 60 مليون يورو كرة من لامين يامال داخل منطقة الجزاء سددها بيسراه داخل المرمى قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وبات برشلونة في صدارة الترتيب بعدما حقق الفوز في الجولات الثلاث الماضية، بينما يملك رايو 4 نقاط في المركز الثامن.