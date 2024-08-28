إيقاف داروين نونيز 5 مباريات دولية

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أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم يوم الأربعاء إيقاف داروين نونيز مهاجم أوروغواي لخمس مباريات دولية، كما تلقى لاعبون آخرون بالمنتخب عقوبات إيقاف بسبب التورط في اشتباكات مع الجماهير بعد الخسارة أمام كولومبيا في كوبا أميركا شهر يوليو الفائت.

وأوقف رودريغو بنتاكور لأربع مباريات كما تلقى كل من رونالد أراوخو وخوسيه ماريا خيمينيز وماتياس أوليفيرا عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات.

وبعد فوز كولومبيا 1-صفر في مباراة الفريقين بالدور قبل النهائي، صعد لاعبون بمنتخب أوروغواي إلى المدرجات وتبادلوا الضربات مع مشجعي الفريق المنافس، بينما قال خيمينيز قائد المنتخب إن اللاعبين كانوا يحاولون الدفاع عن عائلاتهم.

وعوقب اتحاد أوروغواي لكرة القدم أيضا بغرامة قيمتها 20 ألف دولار، وعوقب إجمالي 11 لاعبا بسبب تورطهم في الاشتباكات.

وتم تغريم نونيز 20 ألف دولار وبنتاكور 16 ألف دولار وكل من أراوخو وأوليفيرا وخيمينيز 12 ألف دولار.

وسيخضع اللاعبون لعقوبات الإيقاف في المباريات الرسمية المقبلة لأوروغواي المقررة في تصفيات كأس العالم 2026.

وتلتقي أوروغواي مع باراغواي وفنزويلا في سبتمبر المقبل ثم تلتقي بيرو والإكوادور في أكتوبر وبعدها تواجه كولومبيا والبرازيل في نوفمبر.