بعد إعلان رحيله.. ميسي في حالة "صدمة"

كشفت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، يوم الخميس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي دخل في حالة صدمة، بعدما أعلن برشلونة رحيله.

وقالت الصحيفة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني: لم يستوعب ليو ميسي كل ما حدث في الساعات الماضية، وهو تحول غير متوقع يتركه خارج أسوار النادي الكاتالوني، النجم الأرجنتيني في حالة صدمة، وفقا لمصادر مقربة من قائد برشلونة السابق، وفي الوقت الحالي ليس لديه أي خطط لإبداء أي رد فعل علني.

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وأضاف التقرير: من الواضح أنه لا يريد المغادرة قبل أن يقول وداعا للجماهير، لكنه يريد أن يستوعب ما حدث، علاوة على ذلك يريد أن يقيم جيدا كيفية القيام بذلك.

وكشفت الصحيفة: ميسي متأثر حقا، لأنه عاد من إيبيزا، يوم الأربعاء، ليوقع عقده الجديد مع برشلونة، وأكدوا له أن كل شيء كان جاهزا للتوقيع، يوم الخميس، لكن النادي اتصل به لإبلاغه أنه لا يمكنه تسجيله بسبب قيود رابطة الدوري الإسباني "الليغا".

