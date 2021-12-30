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ليستر يفقد فاردي لمدة شهر

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الإصابة التي تعرض لها فاردي

ليستر يفقد فاردي لمدة شهر

لندن - رويترز

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قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي يوم الخميس إن المهاجم جيمي فاردي كبير هدافي الفريق سيغيب لفترة عن المباريات بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية أمام ليفربول.

ولعب فاردي البالغ عمره "34 عاما"، والذي سجل تسعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لمدة 90 دقيقة كاملة في الانتصار 1-صفر على ليفربول يوم الثلاثاء رغم معاناته من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية أبعدته عن الخسارة في "البوكسينغ داي" أمام مانشستر سيتي.

وقال رودجرز للصحفيين قبل مواجهة نوريتش سيتي على ملعبه يوم السبت: سيغيب جيمي عن مباراة مطلع الأسبوع بينما سيكون جيمس ماديسون على ما يرام. بالنسبة لحالة فاردي فانه ربما يغيب من ثلاثة إلى أربعة أسابيع. لم يكن متأكدا إذا كان قد شعر بالألم نتيجة التحام مع جويل ماتيب أو أنه شعر به قبلها .. أظهرت الفحوص إصابته في عضلات الفخذ الخلفية والتي تستلزم علاجا من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

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