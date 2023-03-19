تير شتيغن يتوعد نوير

جدد حارس المرمى الألماني الدولي مارك أندري تير شتيغن تحديه لمواطنه مانويل نوير مؤكدا أن هدفه هو أن يصبح الحارس الأول لمرمى المنتخب الألماني لكرة القدم.

وقبل أيام قليلة على فترة التوقف الدولي المرتقبة، والتي تشهد الجولة الأولى للمباريات الدولية في عام 2023، أكد تير شتيغن أن هدفه هو أن يصبح الحارس الأول للمنتخب الألماني على حساب نوير، الذي يعاني حاليا من الإصابة.

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وقال تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني، في مقابلة مع صحيفة "بيلد آم سونتاغ" الألمانية: كان هذا ولا يزال هدفي. لا تتواجد في حراسة المرمى فقط من أجل خوض المباريات الودية. الجميع شاهدوا كيف عملت من أجل هذا على مدار سنوات.

ومن المنتظر أن يحصل تير شتيغن على الفرصة لحراسة مرمى المنتخب الألماني خلال مباراتيه الوديتين أمام منتخبي بيرو وبلجيكا في 25 و28 مارس الحالي.

واعترف تير شتيغن بأنه عانى من لحظات صعبة مع المنتخب الألماني في السنوات القليلة الماضية.

وأشار إلى أن وجوده الدائم على مقاعد البدلاء في كأس العالم 2018 بروسيا كان مزعجا، موضحا: كان أدائي متميزا في ذلك الوقت. حاولت إظهار أنني أستطيع أن أكون رقم واحد في البطولة. وكنت أستعد للعب في روسيا.

وبشكل عام، لا يرى تير شتيغن "30 عاما" أن كون هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني حاليا كان مدربا لنوير في بايرن ميونخ من قبل، سيمنح نوير الأفضلية.

وقال تير شتيغن: الأمر يتعلق بمستوى الأداء. وفي النهاية، ستكون التشكيلة الأفضل على أرض الملعب. أشعر بالسعادة للمساندة التي وجدتها منه.