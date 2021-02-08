أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان

أعلن الأهلي السعودي، يوم الأحد، تعاقده رسميا مع المهاجم السنغالي مباي نيانغ وذلك في الساعات الأخيرة من غلق فترة الانتقالات الشتوية.

ونشر أهلي جدة فيديو ترحيبي باللاعب عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ولعب المهاجم البالغ من العمر "26 عاما" في عدة أندية أوروبية، إذ بدأ في الدوري الفرنسي مع كان بالدرجة الثانية، ثم انتقل إلى إيطاليا ولعب في ميلان ثم جنوى، وخاض تجربة أيضا في إنجلترا مع واتفورد، قبل أن يعود مجددا إلى إيطاليا متنقلا ما بين ميلان وتورينو، ثم عاد إلى فرنسا وارتدى قميص رين، علما بأنه لعب مع منتخب السنغال 23 مباراة خلال 2017 إلى 2019.