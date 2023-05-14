الهلال يوافق على مغادرة دياز

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أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الأحد، عن موافقة على الطلب الذي تقدم به الأرجنتيني رامون دياز، بمغادرته إلى بلاده لمتابعة أوضاع أسرته.
وتعرض بعض أفراد أسرة المدرب الأرجنتيني لحادث مروري في وقت سابق، نتج عنه حالة وفاة وإصابتين.
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وتقرر أن يتولى قيادة الجهاز الفني مساعد المدرب إيمليانو دياز، مع استمرار بقية أفراد طاقم الجهاز الفني، وذلك في المباريات المتبقية من الموسم الرياضي.
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