ما هي مساحات تويتر.. وكيف تنافس تطبيق Clubhouse؟

تشتهر منصات التواصل الاجتماعي بأنها تنسخ الميزات القوية من بعضها، وبالطبع منصة تويتر ليست استثناءً، حيث كانت البداية مع ميزة (Fleets) نسختها الخاصة من قصص سناب شات، والآن تقدم خدمة (المساحات) Twitter Spaces التي تشبه في وظائفها التطبيق الصوتي (كلوب هاوس) Clubhouse الذي شهد إقبالًا واسعًا من المستخدمين خلال الأيام الماضية.

أعلنت منصة تويتر عن خدمة المساحات (Spaces) لأول مرة في ديسمبر 2020، وبعد شهر واحد أطلقتها كإصدار تجريبي للاختبار لبعض مستخدمي نظام iOS، كما أطلقتها في بداية هذا الشهر لمستخدمي نظام أندرويد.

أولًا، ما هي خدمة (مساحات تويتر) Twitter Spaces؟

خدمة مساحات تويتر هي عبارة عن غرف دردشة صوتية عامة يمكن لأي شخص إنشائها والانضمام إليها، ولكنها مازالت في المرحلة التجريبية الآن لذلك لا يستطيع إنشاء المساحة سوى مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يستخدمون نظام iOS، بينما يمكن لأي شخص يستخدم نظام iOS أو نظام أندرويد الانضمام إلى إحدى المساحات كمستمع، أو كمتحدث إذا وافق المضيف.

ثانيًا؛ أين تجد خدمة المساحات الجديدة في تويتر؟

ستظهر المساحات تلقائيًا في الجزء العلوي من صفحتك الرئيسية في توتير، وبالتحديد في المكان الذي ترى فيه (قصص تويتر) Fleets، ويكون لكل مساحة رابط عام يمكن مشاركته.

يمكنك دعوة الأشخاص للانضمام إلى مساحة عن طريق إرسال دعوة عبر رسالة خاصّة، أو التغريد بالرابط، أو نسخ رابط المساحة لإرساله عبر أي منصة أخرى.

ثالثًا؛ من يمكنه تجربة خدمة مساحات تويتر الآن؟

يتوفر الإصدار التجريبي من خدمة مساحات تويتر لمستخدمي نظامي iOS وأندرويد، وستتلقى إشعارًا لتجربة الخدمة إذا تم اختيارك، وحتى الآن، جميع المساحات تكون عامة مثل التغريدات، وهذا يعني أنه يمكن لأي شخص الوصول إليها.

ويمكن لأي شخص الانضمام إلى إحدى المساحات والاستماع إليها، ولكن يوجد الآن بعض الاختلافات في الخدمة في نظامي التشغيل، وهي:

• يمكن لبعض مستخدمي نظام iOS فقط إنشاء المساحات الآن.



• لن يتمكن مستخدمي أندرويد في الوقت الحالي من إنشاء المساحات الخاصة بهم، ولكن إلى يمكنهم الانضمام إلى أي مساحة والاستماع، كما يمكنهم التحدث فيها إذا وافق المضيف على التحدث.

• لا يمكن لمستخدمي نظام أندرويد الذين ليسوا مشتركين في الإصدار التجريبي من الخدمة المشاركة في الخدمة على الإطلاق.

رابعًا؛ كيف تبدأ مساحة؟

كما ذكرنا سابقًا؛ لن يمكنك بدء مساحة الآن إلا إذا كنت تستخدم هاتف آيفون، ويمكنك بدء مساحة بطريقتين:

• افتح تطبيق تويتر في هاتفك، ثم اضغط مطولاً على أيقونة كتابة تغريدة جديدة التي تظهر في الزاوية اليمنى السفلى في الصفحة الرئيسية، ثم اضغط على أيقونة (مساحات) Spaces الجديدة في أقصى اليمين.



• أو يمكنك النقر على صورة ملفك الشخصيّ في (قصص تويتر) Fleets، ثم انتقل إلى أقصى اليسار، واضغط على خيار (مساحات) Spaces.

• يمكنك دعوة ما يصل إلى 10 أشخاص للتحدث ومشاركة الأفكار وإرسال الرموز التعبيرية والمزيد.

• سيتم إيقاف تشغيل الميكروفون الخاص بك تلقائيًا بعد إنشاء المساحة. وعندما تكون جاهزًا انقر فوق بدء المساحة لتشغيله.

• يمكنك أيضًا أثناء الإنشاء، اختيار هل تريد عرض التعليقات التوضيحية أم لا من خلال تشغيلها أو إيقافها في إعدادات الخدمة.

خامسًا؛ ما هو عدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في المساحات؟

حتى الآن؛ ليس هناك حد لعدد المستمعين، ويمكن حاليًا أن يتحدث ما يصل 10 أشخاص والمضيف داخل المساحة في الوقت نفسه، أي إجمالًا 11 شخصًا. ويتحكم المضيفون في من يمكنه التحدث داخل المساحة.

ويمكن للمضيفين أيضًا تحديد من يمكنه الانضمام إلى المساحة بامتيازات التحدث، حيث يمكنهم عند إنشاء المساحة تحديد من يمكنه التحدث عن طريق الاختيار من:

• (الجميع) Everyone.

• (الأشخاص الذين تتابعهم فقط) People you follow.

• (الأشخاص الذين تدعوهم للتحدث) Only people you invite to speak، وهم الذين ترسل لهم دعوات عبر الرسائل في تويتر.

ملاحظة: يمكنك تغيير هذا الإعداد في أي وقت والمساحة قيد البث المباشر. بعد بدء مساحتك، يمكنك إدارة من يمكنه التحدث عن طريق منح أذونات للمشاركين في المساحة، أو إلغاء أي أذونات منحتها. ويمكن للمستمعين طلب التحدث من المضيف في أي وقت

أخيرًا؛ ما أوجه التشابه بين مساحات تويتر وتطبيق Clubhouse؟

تشبه خدمة مساحات تويتر بالضبط الغرف في تطبيق كلوب هاوس، حيث تسمح لمستخدمي تويتر بالتجمع داخل مكان محدد وإجراء دردشات صوتية مباشرة حول أي موضوع.

كما يمكن الوصول إلى المساحات طالما كانت قيد البث المباشر؛ وبمجرد انتهائها لن تكون متاحةً للجمهور في تويتر. وبذلك تتطابق مساحات تويتر مع غرف الدردشة الموجودة في تطبيق Clubhouse، وبما أن التطبيق حقق نحاجًا كبيرًا خلال الفترة الماضي فمن المنطقي أن ترغب منصة تويتر في المنافسة.

ولكن هناك اختلاف؛ تويتر قالت: “"إنها ستحتفظ بنسخ من ملفات الصوت الخاصة بالمساحات ونصوص التعليقات التوضيحية – في حالة تشغيلها – لمدة 30 يومًا بعد انتهاء المساحة للرجوع إليها عند الحاجة للتحقق من انتهاكات قوانين تويتر".

بينما تطبيق كلوب هاوس لا يحتفظ بأي بيانات من المحادثات، وهذا قد يكون هو السبب الذي يجعل مستخدمو تويتر لا يرغبون في استضافة محادثات عامة داخل المساحات، ولكن خدمة تويتر الجديدة لا تزال في مرحلة تجريبية ويمكن أن تشهد الكثير من المراجعة من الآن وحتى طرحها للجميع في نهاية المطاف.