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أطلق زوبعة.. إيلون ماسك يوضح تغريدته القاتلة عن بيتكوين

SpaceX founder and chief engineer Elon Musk reacts at a post-launch news conference to discuss the SpaceX Crew Dragon astronaut capsule in-flight abort test at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S. January 19, 2020. (Reuters)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا (رويترز)

أطلق زوبعة.. إيلون ماسك يوضح تغريدته القاتلة عن بيتكوين

ماسك: إيماني بالعملات المشفرة لا يمكن أن يكون على حساب البيئة

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دبي - العربية.نت

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بعد تغريداته "القاتلة" أمس بشأن عملة بيتكوين الرقمية، والتي أثارت جدلاً واسعاً وانعكست على الأسواق المالية، وراكمت خسائر العملة الرقمية، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، أنه يؤمن بشدة بالعملات المشفرة.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر اليوم الجمعة موقفه، قائلاً "لأكون واضحاً، أؤمن بشدة بالعملات المشفرة، لكن لا يمكن أن يكون ذلك على حساب الزيادة الهائلة في استخدام الوقود الأحفوري، خاصة الفحم".

تسلا تبحث عن عملات رقمية أخرى

أتى ذلك، بعد أن أشار ماسك أمس إلى أن تسلا ستتوقف عن قبول "بيتكوين" لشراء السيارات بسبب المخاوف البيئية، مضيفا "إنه بمجرد أن يصبح استخدام الطاقة أكثر كفاءة، فقد تغير تسلا سياستها هذه".

كما أضاف أن الشركة تبحث عن عملات رقمية أخرى تستخدم جزءاً بسيطاً من طاقة بيتكوين لكل معاملة.

قيمة بيتكوين تنخفض

وانخفضت عملة بيتكوين إلى أكثر من 9% يوم الخميس، وفقًا لـ Coinbase، وانخفضت بنسبة 17% تقريباً منذ يوم الأحد.

وكانت الشركة بدأت قبل أقل من شهرين قبول أكبر عملة رقمية في العالم ثمناً لسياراتها. وهبطت عملات رقمية أخرى، منها إيثريوم، قبل أن تعوض بعض الخسائر في التعاملات الآسيوية.

تسلا (رويترز)
تسلا (رويترز)

كذلك، زاد انتقاد مستثمرين في تسلا، إلى جانب دعاة حماية البيئة، لطريقة "تعدين" بيتكوين، والتي تستخدم كميات هائلة من الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري.

وكانت تسلا قد كشفت في فبراير الماضي، أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من بيتكوين، قبل أن تقبلها ثمنا لشراء سياراتها في مارس، الأمر الذي زاد من قيمة هذه العملة بنحو 20%.

يذكر أن عملة بيتكوين تُنتج من تنافس أجهزة الكمبيوتر لحل الألغاز الرياضية المعقدة، وهي عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة وتعتمد حاليا في كثير من الأحيان على الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري، خاصة الفحم.

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