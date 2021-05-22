تطبيق لتعديل الفيديوهات "احترافياً" قبل بثها على "سنابتشات"

تريد شركة "سناب"، التي تملك تطبيق "سنابتشات"، أن تكون الجهة التي يفكر فيها الناس عندما يريدون تعديل مقاطع الفيديو عبر الهاتف المحمول، ولذلك أعلنت عن تطبيق جديد يحمل اسم "سناب ستوديو" Story Studio.

ويمنح التطبيق المستخدمين أدوات تعديل مصممة خصيصاً لمقاطع الفيديو المصورة عبر الهواتف المحمولة والفيديوهات "الرأسية". ويقوم Story Studio بسحب البيانات من تطبيق "سناب شات" وميزة Spotlight لمساعدة الأشخاص على استخدامه بشكل أفضل.

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ويركز التطبيق الجديد على صناع المحتوى، ويمنحهم العديد من أدوات التحرير حتى يتمكنوا من جعل المحتوى يبدو احترافياً قدر الإمكان.

ولا تزال أدوات تحرير القصة موجودة في تطبيق "سنابتشات" نفسه، لكن إذا كنت تنشئ محتوى لميزة Spotlight أو إذا كنت أحد نجوم "سناب"، فقد تحتاج إلى أدوات تحرير أكثر قوة، وتبعاً لذلك قد يختار العديد من صناع المحتوى تعديل قصصهم عبر التطبيق الجديد.

ونظراً لأن العديد من صناع المحتوى يريدون القيام بكل شيء عبر الهواتف، وبينما لا يوجد سوى عدد قليل من أدوات تعديل الفيديو القوية المتوفرة للهواتف، من المتوقع أن يلبي التطبيق الجديد من "سناب" احتياجات الكثيرين.

وباستخدام Story Studio، يمكنك رؤية ما هو شائع عبر "سنابتشات" من أصوات وموضوعات وعدسات، ويمكنك بهذه الطريقة مزج المحتوى الشائع مع فيديوهاتك وإنشاء محتواك الخاص بك.

ويتيح لك Story Studio قص لقطاتك بتعديل دقيق للإطار، وإضافة تسميات توضيحية وملصقات وعناصر مرئية أخرى، والاستفادة من قائمة الموسيقى المرخصة للشركة، إلى جانب إمكانية حفظ أي مشروع وتعديله لاحقاً.

وعند الانتهاء من التعديل، يمكنك مشاركة الفيديو عبر تطبيق "سنابتشات". ويعمل Story Studio أيضاً مع المنصات الأخرى، ويمكنك حفظ المشروع أو تصدير الفيديو إلى تطبيقات أخرى عبر هاتفك.

والجدير بالذكر أن المحتوى الذي تم إنشاؤه في Story Studio لن يتضمن علامة مائية، مما يعني أنه إذا تم نشره عبر منصات أخرى، فلن يتم تخفيض وصوله بواسطة الخوارزمية.

وسيتم إطلاق Story Studio في وقت لاحق من هذا العام، على أن يكون متاحاً عبر نظام التشغيل iOS بشكل حصري في الوقت الحالي.