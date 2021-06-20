.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

جديد الطائرات المُسيرة.. أجنحة مثل الطيور والحشرات!

تعبيرية (آيستوك)
تعبيرية (آيستوك)

جديد الطائرات المُسيرة.. أجنحة مثل الطيور والحشرات!

ستستخدم الطائرة لأغراض المراقبة والاستطلاع بمناطق الحروب

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت-جمال نازي

نشر في: آخر تحديث:

في نقلة نوعية بعالم تكنولوجيا الطائرات المسيرة، يقوم سلاح الجو الأميركي بتصنيع طائرات صغيرة الحجم "ميكرودرون" يمكنها أن ترفرف بأجنحة مثل الطيور أو الحشرات.

ويعمل مختبر أبحاث القوات الجوية AFRL، بالتعاون مع شركة Airion Health LLC، على إنتاج مركبات جوية ذاتية التحكم بحجم مُصغر يمكنها تغيير سرعتها وتحقيق قدرة مناورة تشبه الحشرات في ساحات المعارك، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

طائرات "درون" تحذر من يخرج من منزله بمدينة صينية "موبوءة" الأخيرة فيروس كورونا طائرات "درون" تحذر من يخرج من منزله بمدينة صينية "موبوءة"

جمع البيانات والاستطلاع

كما ستشمل عمليات الطائرات الجديدة، الاستطلاع والمراقبة المفتوحة وجمع البيانات والمعلومات من الجو عن حالة ساحة المعركة.

ويمكن للأجنحة أن تولد قوة دفع يمكن التحكم فيها بناءً على ملفات تعريف الموقع والسرعة، ما يؤدي إلى إصدار الأمر تلقائياً للتحكم بضربات الجناح المتغيرة مع الوقت.

كذلك، من المتوقع أن تساعد عملية التحديث المستمرة لبيانات الموقع والسرعة، إلى جانب المدخلات التي يوفرها المستخدم بواسطة وحدة التحكم عن بعد، في تحقيق ديناميكيات الطيران المرغوبة.

مختبر أبحاث القوات الجوية الأميركية AFRL
مختبر أبحاث القوات الجوية الأميركية AFRL

تطوير نموذج أولي

وبحسب ما تم الإعلان عنه مؤخراً، فإنه من المتوقع أن يكتمل تطوير نموذج أولي عملي لـ"ميكرودرون" في غضون 15 شهراً

من جانبه، صرّح جوشوا لارافي، مسؤول في إدارة أنظمة الطيران، أن الدرون المزود بجناح مرفرف سيعتمد على جهاز للتحكم عن بعد بغرض تحقيق ديناميكيات الطيران المطلوبة.

مختبر أبحاث القوات الجوية الأميركية AFRL
مختبر أبحاث القوات الجوية الأميركية AFRL

وأضاف أن القوات الجوية الأميركية اعتمدت اتفاقية التعاون بين مختبر AFRL وشركة Airion من أجل بناء علاقات استراتيجية في صناعة الطائرات المُسيرة ودعم جهود تكنولوجيا سلاح الجو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيروسات تختبئ بأجنحة الطيور.. احذروا الوباء القادم فيروسات تختبئ بأجنحة الطيور.. احذروا الوباء القادم
مشهد مضحك مبكٍ أمام محطات الوقود بلبنان.. طوابير وغناء مشهد مضحك مبكٍ أمام محطات الوقود بلبنان.. طوابير وغناء
الأكثر قراءة
ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية
السعودية: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من البلاد السعودية: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من البلاد
فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم
شاهد مصريا يرقص بحفل زفاف أخيه وفجأة ينهار ويلفظ أنفاسه شاهد مصريا يرقص بحفل زفاف أخيه وفجأة ينهار ويلفظ أنفاسه
الإمارات تعلق دخول المسافرين من 3 دول بسبب كورونا الإمارات تعلق دخول المسافرين من 3 دول بسبب كورونا
محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها
قبل أن تذهب
موريتانيا تطلق آلية رقابية لحظر دخول الأغذية المسرطنة
موريتانيا تطلق آلية رقابية لحظر دخول الأغذية المسرطنة
اكتشف المزيد