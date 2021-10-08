بلاغات عن أعطال في موقع إنستغرام وماسنجر فيسبوك

فشل بعض المستخدمين في تحميل تطبيق مشاركة الصور التابع لفيسبوك "انستغرام"، الجمعة، بعد أيام من معاناة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي من انقطاع دام 6 ساعات في الخدمة بسبب خطأ خلال عملية صيانة روتينية لشبكات مراكز

المعلومات.

وفي وقت لاحق، أكد موقع إنستغرام إصلاح المشاكل في التطبيق وعودة الأمور لطبيعتها

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وأظهرت بيانات من "داون-ديتكتور"، الذي يراقب الإنترنت، أن أكثر من 36 ألف مشكلة أبلغ عنها مستخدمون لإنستغرام، الجمعة.

كما تم الإبلاغ عن أكثر من 800 مشكلة في ماسنجر، منصة التراسل التابعة لفيسبوك.

وليل الاثنين الماضي، عاودت مواقع فيسبوك وإنستغرام وواتساب الاتصال بشبكة الإنترنت بعد انقطاع دام قرابة 6 ساعات، منع مستخدمي الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار من الدخول إلى خدماتها للتواصل الاجتماعي والتراسل.

وذكر بيان من فيسبوك أن "خللا تقنيا داخليا تسبب في تعطيل عمل المنصة"، وأنه "لا يوجد دليل على اختراق بيانات المستخدمين بسبب العطل التقني".

واعتذرت منصة فيسبوك عن العطل، الذي وصفه موقع "داون ديتكتور"، بأكبر خلل على الإطلاق تتعرض له فيسبوك.

وفي وقت سابق الاثنين، أبلغ مستخدمو شركة فيسبوك حول العالم أنهم غير قادرين على الوصول إلى مجموعة تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بما في ذلك الشبكة الرئيسية وتطبيق مشاركة الصور إنستغرام وخدمة المراسلة واتساب.