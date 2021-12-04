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بعد تنحي مؤسسها.. تويتر تعلن تغييرات كبيرة في إدارتها العليا

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(COMBO) This combination of pictures created on November 29, 2021 shows an undated photo courtesy of Twitter of new Twitter CEO Parag Agrawal (L) and Jack Dorsey (R) who stepped down as Twitter CEO in London on November 20, 2014. Parag Agrawal, who took over on November 29 as the new head of Twitter, shot from relative obscurity as the platform's technology expert to becoming the latest India-born talent to lead a US tech giant.
جاك دورسي وباراغ أغراوال
تويتر

بعد تنحي مؤسسها.. تويتر تعلن تغييرات كبيرة في إدارتها العليا

سيتنحى اثنان من المدراء التنفيذيين، هما مايكل مونتانو ودانتلي ديفيس، كجزء من التعديل الإداري

واشنطن - بندر الدوشي

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أعلن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "تويتر" باراغ أغراوال الجمعة عن عملية إعادة تنظيم كبيرة للقيادة في الشركة، ليضع طابعه على المنظمة بعد الرحيل المفاجئ للمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي جاك دورسي في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقاً لما كشفته رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها على مستوى الشركة وحصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست".

وبحسب الرسالة سيتنحى اثنان من المدراء التنفيذيين، هما مايكل مونتانو (رئيس قسم الهندسة) ودانتلي ديفيس (رئيس قسم التصميم)، كجزء من التعديل الإداري.

دانتلي ديفيس
  • دانتلي ديفيس
  • مايكل مونتانو
2 صور
دانتلي ديفيس
دانتلي ديفيس
مايكل مونتانو
مايكل مونتانو
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وقال أغراوال في الرسالة إن مونتانو وديفيس سيغادران الشركة بحلول نهاية هذا العام.

ويبدو أن التغيير الإداري يؤثر بشكل أساسي على المستهلك والإيرادات وأقسام التكنولوجيا الأساسية في الشركة، والتي سيديرها كايفون بايكوبور Kayvon Beykpour وبروس فالك Bruce Falck، وفقاً لرسالة أغراوال.

هذه التحركات هي أول علامة رئيسية على نية القائد الجديد لـ"تويتر" تغيير الثقافة السائدة حتى الآن في الشركة والتي لطالما اعتُبرت "بطيئة في الابتكار" وغارقة في صراع داخلي.

كايفون بايكوبور
  • كايفون بايكوبور
  • بروس فالك
2 صور
كايفون بايكوبور
كايفون بايكوبور
بروس فالك
بروس فالك
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