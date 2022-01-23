مايكروسوفت تتيح الأوامر والكتابة الصوتية في "ويندوز 11"
يمكن استخدام الأوامر الصوتية للعديد من الخطوات كفتح أو إغلاق تطبيق ما أو للتحكم في مؤشر "الماوس"
أطلقت "مايكروسوفت" مؤخراً ميزة الوصول الصوتي لـ"ويندوز 11" Windows 11 وذلك مع الإصدار رقم 22518 من هذا النظام. وتتيح هذه الميزة للمستخدم إدارة المهام الأساسية على "ويندوز 11" عبر الأوامر الصوتية.
ويمكنك استخدام الأوامر الصوتية لفتح أو إغلاق تطبيق وللبحث داخل المتصفح وللعديد من الوظائف المماثلة الأخرى. كما يمكن استخدام الأوامر الصوتية لإملاء نص ما، أو للتحكم في مؤشر "الماوس".
كما يمكن استخدام هذه الميزة لإظهار أو إخفاء لوحة المفاتيح الافتراضية باستخدام أوامر مثل "إظهار لوحة المفاتيح" أو "إخفاء لوحة المفاتيح".
وبمجرد فتح لوحة المفاتيح الافتراضية باستخدام الأمر الصوتي، سيرى المستخدم رقماً فوق كل مفتاح، وسيساعده هذا الرقم على الضغط على المفتاح باستخدام الأمر الصوتي.
يذكر أن هذه الميزات متاحة فقط للمستخدمين المسجلين في برنامج Windows Insider بينما لم تكشف الشركة بعد متى ستتوفر الميزات في إصدار عام من نظامها.
-
فيضانات تطمس معالم أهم وجهة سياحية في بيروأحدثت أمطار غزيرة في مدينة ماتشو بيتشو المجاورة للقلعة الشهيرة، التي تحمل الاسم نفسه من زمن حضارة الإنكا وتُصنف من أهم الأماكن السياحية في بيرو، ... سياحة وسفر
-
اللبنانيون تعاطفوا معه.. من هو الثمانيني المشرد الذي أحرقت مكتبته؟أقدم مجهولون على إشعال النار في مئات الكتب المستعملة التي تعود للمشرد محمد المغربي سوشيال ميديا
-
هل انفجرت الفقاعة؟.. تحذير خطير من مورغان ستانليأندرو سليمون: بمجرد أن تنفجر الحمى فإنها تستمر لفترة طويلة قصص اقتصادية