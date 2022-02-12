تحديثات في نظام التشغيل على معظم أجهزة آبل لإصلاح ثغرة أمنية

أطلقت شركة آبل مؤخراً أنظمة التشغيل iOS 15.3.1 وiPadOS 15.3.1 وmacOS Monterey 12.2.1 وwatchOS 8.4.2 التي تعمل جميعها على إصلاح عيب متصل بالأمن في WebKit في النسخ السابقة من أنظمة التشغيل الخاصة بالشركة.

ويتوفر تصحيح WebKit لأجهزة iPhone 6s والإصدارات الأحدث من جهاز أيفون، ولجميع النماذج من أجهزة "آيباد برو"، ولـiPad Air 2 والإصدارات الأحدث من هذا الجهاز، ولأجهزة "آيباد" من الجيل الخامس وما فوق، ولـ"آيباد ميني 4" والإصدارات الأحدث منه، وللجيل السابع من "آيبود تاتش".

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والعيب الذي تصلحه التحديثات كان يمكِّن مواقع الإنترنت المصمَّمَة خصيصاً للاستفادة من خطأ UAF (وهي ثغرة أمنية تتعلق بالاستخدام غير الصحيح للذاكرة الديناميكية أثناء تشغيل البرنامج) من تشغيل تعليمات برمجية عشوائية على أجهزة آبل.

وقالت الشركة إن هناك تقريراً واحداً على الأقل يفيد بأن الثغرة الأمنية قد تم استغلالها بشكل نشط قبل أن يصبح التصحيح جاهزاً.

ويأتي iOS 15.3.1 وiPadOS 15.3.1 لمستخدمي آيفون وآيباد بعد أسبوعين من إصدار iOS 15.3. الذي كان قد جاء مع عدد من إصلاحات الأداء وإصلاحات الأمان.

وكان أحد أبرز التغييرات هو إصلاح ثغرة أمنية في متصفح سفاري كانت تسرب سجل التصفح إلى مواقع الانترنت التي زرها المستخدم.

ويعمل التحديث الجديد على تحسين تجربة المستخدم، كما تقول الشركة إن هذا التحديث يتضمن إصلاحات أمنية بالإضافة إلى إصلاح للخلل الذي يؤثر على شاشات "برايل".

ويمكن تحديث نظام تشغل هاتفك إلى iOS 15.3.1 من خلال التوجه إلى تطبيق "الإعدادات"، واختيار "عام"، ومن ثم اختيار "تحديث البرنامج". يذكر أن رقم الإصدار للتحديث هو 19D52.

ويتاح هذا التحديث للمستخدمين الذين يقومون بتشغيل الإصدار العام من iOS 15.3، وليس لمن يقوم بتشغيل الإصدار التجريبي من iOS 15.4.

من جهة أخرى، تعمل ترقية نظام تشغيل macOS على إصلاح مشكلة استنزاف البطارية لأجهزة "ماك بوك" المستندة إلى معالجات "إنتل".