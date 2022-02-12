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تحديثات في نظام التشغيل على معظم أجهزة آبل لإصلاح ثغرة أمنية

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(FILES) In this file photo taken on September 19, 2019 the new iPhone 11 are displayed inside the newly renovated Apple Store at Fifth Avenue in New York City. Apple announced February 8, 2022 a new service that will allow US businesses later this year to accept payments on their iPhones from touchless cards or other iPhones, a new challenger in the booming payments business. (Photo by Johannes EISELE / AFP) / NO USE AFTER MARCH 10, 2022 17:21:35 GMT
أجهزة أيفون في أحد متاجر آبل في نيويورك
أبل

تحديثات في نظام التشغيل على معظم أجهزة آبل لإصلاح ثغرة أمنية

العيب الذي تصلحه التحديثات كان يمكِّن مواقع الإنترنت المصمَّمَة خصيصاً للاستفادة من خطأ UAF من تشغيل تعليمات برمجية عشوائية على أجهزة آبل

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

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أطلقت شركة آبل مؤخراً أنظمة التشغيل iOS 15.3.1 وiPadOS 15.3.1 وmacOS Monterey 12.2.1 وwatchOS 8.4.2 التي تعمل جميعها على إصلاح عيب متصل بالأمن في WebKit في النسخ السابقة من أنظمة التشغيل الخاصة بالشركة.

ويتوفر تصحيح WebKit لأجهزة iPhone 6s والإصدارات الأحدث من جهاز أيفون، ولجميع النماذج من أجهزة "آيباد برو"، ولـiPad Air 2 والإصدارات الأحدث من هذا الجهاز، ولأجهزة "آيباد" من الجيل الخامس وما فوق، ولـ"آيباد ميني 4" والإصدارات الأحدث منه، وللجيل السابع من "آيبود تاتش".

أجهزة متعددة من أبل في أحد متاجرها في نيويورك
أجهزة متعددة من أبل في أحد متاجرها في نيويورك

والعيب الذي تصلحه التحديثات كان يمكِّن مواقع الإنترنت المصمَّمَة خصيصاً للاستفادة من خطأ UAF (وهي ثغرة أمنية تتعلق بالاستخدام غير الصحيح للذاكرة الديناميكية أثناء تشغيل البرنامج) من تشغيل تعليمات برمجية عشوائية على أجهزة آبل.

وقالت الشركة إن هناك تقريراً واحداً على الأقل يفيد بأن الثغرة الأمنية قد تم استغلالها بشكل نشط قبل أن يصبح التصحيح جاهزاً.

ويأتي iOS 15.3.1 وiPadOS 15.3.1 لمستخدمي آيفون وآيباد بعد أسبوعين من إصدار iOS 15.3. الذي كان قد جاء مع عدد من إصلاحات الأداء وإصلاحات الأمان.

إصدار iOS 15.3.
إصدار iOS 15.3.

وكان أحد أبرز التغييرات هو إصلاح ثغرة أمنية في متصفح سفاري كانت تسرب سجل التصفح إلى مواقع الانترنت التي زرها المستخدم.
ويعمل التحديث الجديد على تحسين تجربة المستخدم، كما تقول الشركة إن هذا التحديث يتضمن إصلاحات أمنية بالإضافة إلى إصلاح للخلل الذي يؤثر على شاشات "برايل".

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ويمكن تحديث نظام تشغل هاتفك إلى iOS 15.3.1 من خلال التوجه إلى تطبيق "الإعدادات"، واختيار "عام"، ومن ثم اختيار "تحديث البرنامج". يذكر أن رقم الإصدار للتحديث هو 19D52.

ويتاح هذا التحديث للمستخدمين الذين يقومون بتشغيل الإصدار العام من iOS 15.3، وليس لمن يقوم بتشغيل الإصدار التجريبي من iOS 15.4.

من جهة أخرى، تعمل ترقية نظام تشغيل macOS على إصلاح مشكلة استنزاف البطارية لأجهزة "ماك بوك" المستندة إلى معالجات "إنتل".

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