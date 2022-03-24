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"تويتر" تعلن عن تحديثات على ميزة البحث في الرسائل

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"تويتر" تعلن عن تحديثات على ميزة البحث في الرسائل

الميزة غير قادرة على البحث في الرسائل الأقدم من عامين

دبي - العربية.نت

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أعلنت "تويتر" عن تحديثات في طريقة البحث في الرسائل. وأوضحت المنصة أن ميزة البحث في الرسائل الخاصة قد حظيت بتطوير كبير، حيث يمكن الآن البحث في محتوى المحادثة وإرجاع رسائل محددة تحتوي على أي كلمة رئيسية يتم البحث عنها.

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وفي السابق، كان يمكن فقط البحث عن أسماء الأشخاص أو أسماء الدردشات الجماعية.

وقال موقع The Verge التكنولوجي إن الخدمة ستكون متوفرة في التطبيقات الهاتفية على أنظمة أبل وأندرويد وغيرها.

وأضاف "عند اختباره، بدا أن البحث المحسن يعمل على الويب أيضا، بالإضافة إلى تطبيقات iOS و Android".

بحسب الموقع، يبدو أن هذه الميزة غير قادرة على البحث في الرسائل الأقدم من عامين.

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