تويتر
"تويتر" تعلن عن تحديثات على ميزة البحث في الرسائل
الميزة غير قادرة على البحث في الرسائل الأقدم من عامين
أعلنت "تويتر" عن تحديثات في طريقة البحث في الرسائل. وأوضحت المنصة أن ميزة البحث في الرسائل الخاصة قد حظيت بتطوير كبير، حيث يمكن الآن البحث في محتوى المحادثة وإرجاع رسائل محددة تحتوي على أي كلمة رئيسية يتم البحث عنها.
وفي السابق، كان يمكن فقط البحث عن أسماء الأشخاص أو أسماء الدردشات الجماعية.
مادة اعلانية
وقال موقع The Verge التكنولوجي إن الخدمة ستكون متوفرة في التطبيقات الهاتفية على أنظمة أبل وأندرويد وغيرها.
وأضاف "عند اختباره، بدا أن البحث المحسن يعمل على الويب أيضا، بالإضافة إلى تطبيقات iOS و Android".
بحسب الموقع، يبدو أن هذه الميزة غير قادرة على البحث في الرسائل الأقدم من عامين.
اقرأ أيضاً
-
بايدن يصل بروكسل لحشد الحلفاء في 3 قمم حول أوكرانياالرئيس الأميركي في أوروبا لتعزيز وحدة الغربيين وزيادة العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا أميركا
-
واشنطن تمدّد إعفاء مئات المنتجات الصينية من الرسوم الجمركية العقابيةمددت الإعفاء على 352 سلعة بأثر رجعي وسط ضغوط مجتمعية.. ولكن بشروط قصص اقتصادية
-
زيلينسكي يدعو إلى تظاهرات حول العالم ضد الحرب الروسيةطالب برفع الشعارات الأوكرانية دعماً لبلاده ودعماً للحرية وللحياة.. كما أعلن أنّه سيكون لأوكرانيا موقفٌ قويٌ خلال القمم الثلاث في بروكسل العرب والعالم
مادة إعلانية