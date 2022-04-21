الغرب يستعد لهجمات إلكترونية روسية عليه.. بسبب أوكرانيا
الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا: موسكو قد تستعين بمجموعات سيبرانية إجرامية لشن هجمات ضد دول ومؤسسات وشركات
قالت الولايات المتحدة وأربعة بلدان غربية أخرى أمس الأربعاء، إن أجهزتها الاستخباراتية توصّلت إلى معلومات تفيد بأن روسيا تستعد لشن هجمات سيبرانية واسعة على حلفاء أوكرانيا.
وأوضحت البلدان المنضوية تحت تحالف "العيون الخمس"، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا، أن موسكو قد تستعين بمجموعات سيبرانية إجرامية لشن هجمات ضد دول ومؤسسات وشركات.
وقال التحالف في بيان إن "معلومات استخباراتية متزايدة تفيد بأن الدولة الروسية تنظر في خيارات لهجمات سيبرانية محتملة".
وتابع البيان: "قد تتعرّض منظمات في المنطقة وفي بقيّة بلدان العالم لنشاط سيبراني مؤذٍ إثر الغزو الروسي لأوكرانيا. وهذا النشاط قد يأتي ردّاً على العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وغير المسبوقة والدعم المادي المقدّم من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها" إلى أوكرانيا.
وكشف التحالف أن "بعض المجرمين السيبرانيين أعربوا علناً منذ فترة وجيزة عن موالاتهم للحكومة الروسية"، بحسب البيان.
وأوضح البيان أن "بعض المجموعات هدّدت بشنّ هجمات معلوماتية ضدّ البلدان والمنظمات التي تدعم أوكرانيا مادياً".
وتحذّر واشنطن منذ بداية العملية العسكرية الروسي بأوكرانيا في 24 فبراير الماضي من أن موسكو قد تلجأ إلى الهجمات المعلوماتية ضدّ كييف وحلفائها الغربيين، وهو أمر لم يحصل بعد.
واستعرض البيان حوالي 10 مجموعات من قراصنة المعلوماتية يشتبه في استعدادها لشنّ هذه الهجمات، والبعض منها على صلة بالمخابرات أو الجيش الروسي، في حين أن البعض الآخر ينشط بصفة خاصة.
-
ميكرونوفا.. نوع جديد من الانفجارات النجمية يثير دهشة العلماءالميكرونوفا هي النوع الأقل قوة من الانفجارات النجمية المعروفة للآن، إذ تعد أقل نشاطاً من الانفجار المعروف بـ"نوفا" وأصغر من "السوبرنوفا" الذي يحدث في أثناء موت بعض النجوم العملاقة علم
-
روسيا تخطط لتخزين النفط باحتياطي يتجاوز أميركاروسيا تخطط لتخزين النفط باحتياطي يتجاوز أميركا الأسواق سوشيال
-
توقيف شريك ريهانا الحامل عند عودته من إجازة معهاتم احتجاز مغني الراب إيساب روكي في لوس انجلوس بسبب واقعة إطلاق نار حدثت في نوفمبر الماضي سوشيال ميديا