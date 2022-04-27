ماسك: ترمب أسس منصته بسبب حظر تويتر لحرية التعبير

اعتبر إيلون ماسك، الأربعاء، أن إنشاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منصة TRUTH SOCIAL جاء بسبب حظر تويتر لحرية التعبير.

وأصبحت شبكة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئيس الأميركي السابق ترمب، أكثر التطبيقات المجانية تحميلاً في متجر "أبل"، الثلاثاء. واحتل موقع تويتر المرتبة الثانية.

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وغرد ماسك، الأربعاء: "تتفوق تروث سوشيال على تويتر وتيك توك في متجر أبل".

وقبل استحواذ ماسك على تويتر، قال ترمب إنه غير مهتم بالعصفور الأزرق، رمز تويتر، الذي بات مملاً برأيه.

وأوضح ترمب، الذي اشتهر بنشاطه المفرط على المنصة الشهيرة، أنه لن يستفيد بالعودة إلى تويتر.

وكان ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، قد توصل لاتفاق لشراء تويتر في صفقة سمحت لأغنى رجل في العالم بالسيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي تضم ملايين المستخدمين والقادة العالميين.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الاثنين، التعليق مباشرة على نبأ توصل ماسك إلى اتفاق لشراء شركة تويتر في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 44 مليار دولار، لكنها دعت الكونغرس إلى تشديد القواعد المفروضة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عندما سألها أحد الصحافيين عن تعليق البيت الأبيض على صفقة شراء ماسك لتويتر وعما إذا كان هناك أي قلق من إمكانية عودة الرئيس السابق ترمب إلى منصة تويتر.

وقالت ساكي: "لن أعلق على صفقة معينة. ما يمكنني قوله، بشكل عام، بصرف النظر عمن يمتلك أو يدير تويتر، هو أنه لطالما كان الرئيس الأميركي جو بايدن قلقًا بشأن قوة منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة، وما لديها، القوة التي يتمتعون بها على حياتنا اليومية، ويجادل منذ فترة طويلة بأن منصات التكنولوجيا يجب أن تخضع للمساءلة عن الأضرار التي تسببها".