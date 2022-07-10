"التغريدة المشتركة".. ميزة جديدة من تويتر تحت الاختبار
تويتر تختبر خاصية جديدة تتيح للمستخدمين "الاشتراك" في كتابة تغريدة
بدأت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" اختبار خاصية جديدة باسم "كو تويتس" (التغريدات المشتركة) تتيح للمستخدمين الاشتراك في كتابة تغريدة واحدة.
وذكر موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن المنصة تتيح حالياً لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية الوصول إلى هذه الخاصية.
وقالت "تويتر" إنها ستختبر الخاصية الجديدة لفترة محدودة حتى تعرف كيف سيستخدمها المستخدمون.
وقال متحدث باسم المنصة: "نواصل استكشاف طرق جديدة تسمح للناس بالتعاون في كتابة التغريدات.. نختبر خاصية (كو تويتس) لفترة محدودة حتى نعرف كيف سيستخدم الناس والعلامات التجارية هذه الخاصية، لكي تنمو وتصل إلى جمهور جديد، وتعزيز تعاونها مع حسابات أخرى".
وأشارت "تويتر" إلى أن المستخدم يستطيع دعوة حساب آخر يشاركه في ملكية تغريدته. وإذا قبلت الحسابات الأخرى الدعوى، فستظهر نافذة "كو تويتس" وتظهر لدى كل المشاركين في كتابة التغريدة. وإذا اختار المستخدم شخصاً ما لكي يتشارك ملكية تغريدة معه، فإن هذا الشخص سيتلقى طلب المشاركة والذي يمكنه قبوله أو رفضه.
ويمكن للمستخدم إرسال دعوة المشاركة في التغريدة إلى المستخدمين والمتابعين الذين لديهم حسابات عامة مفتوحة على المنصة.
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