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تعطل خدمة انستغرام وانقطاعها عن آلاف المستخدمين

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Broken Ethernet cable is seen in front of Instagram logo in this illustration taken March 11, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
(تعبيرية)
فيسبوك

تعطل خدمة انستغرام وانقطاعها عن آلاف المستخدمين

ما يقرب من 24 ألف مستخدم لـ"إنستغرام" التابع لشركة "ميتا بلاتفورمز" تأثروا بتعطل الخدمة

العربية.نت

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أفاد موقع "داون ديتكتور"، الذي يرصد حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر في الولايات المتحدة، أن آلاف المستخدمين أبلغوا عن مشكلات في تطبيق "إنستغرام" التابع لشركة "ميتا بلاتفورمز" ليل الخميس-الجمعة.

وقال الموقع إن ما يقرب من 24 ألف مستخدم لـ"إنستغرام" تأثروا بتعطل الخدمة بحلول الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

من جهته، ذكر متحدث باسم "ميتا بلاتفورمز" في بيان: "علمنا بأن بعض المستخدمين واجهوا مشكلة في استخدام إنستغرام. نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها ونعتذر عن أي إزعاج".

(تعبيرية)
(تعبيرية)
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ووفقاً لموقع "داون ديتكتور" يصل عدد المستخدمين المتأثرين بالعطل في الوقت الراهن إلى قرابة الألفين مستخدم.

وبحسب الموقع، تعطلت خدمات "تويتر" في وقت سابق من الخميس لمدة ثلاث ساعات تقريباً مما أثر على ما يصل إلى 50 ألف مستخدم في وقت الذروة.

وكانت خدمات تطبيقات "واتساب" و"إنستغرام" و"ماسنجر" التابعة لـ"ميتا بلاتفورمز" قد تعطلت أيضاً في نهاية العام الماضي وانقطعت عن مليارات المستخدمين.

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