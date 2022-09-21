.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لا مشتركين في ميتا.. وزوكربيرغ يفقد ثروته بسرعة لا تصدق

  • الخط
ميتا ، فيسبوك (شترستوك)

لا مشتركين في ميتا.. وزوكربيرغ يفقد ثروته بسرعة لا تصدق

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فقد مارك زوكربيرغ بالفعل أكثر من نصف ثروته هذا العام حيث خسر 71 مليار دولار منذ بداية العام الحالي وحده، بسبب انخفاض أعداد المستخدمين على منصة "ميتا".

ويحتل مؤسس فيسبوك الآن المرتبة 20 في مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات والمرتبة 22 على مؤشر فوربس، مع صافي ثروته البالغة 55.3 مليار دولار، وفق موقع 2oceansvibe News.

مع تراجع الإعلانات على "فيسبوك".. "ميتا" تسرّح مئات الموظفين وتخطط للمزيد شركات فيسبوك مع تراجع الإعلانات على "فيسبوك".. "ميتا" تسرّح مئات الموظفين وتخطط للمزيد

فيما بلغت قيمة ثروة زوكربيرغ ذروتها في سبتمبر من العام الماضي (2021) عندما وصلت إلى 142 مليار دولار، وفق الموقع.

انخفاض أعداد المشتركين

ويمكن أن يُعزى الكثير من الخسارة إلى "ميتا"، وفقًا لـ Bloomberg، فبعد أن وصلت أسهم شركته إلى 382 دولاراً في سبتمبر 2021، قام زوكربيرغ بتغيير اسم الشركة من "فيسبوك" إلى "ميتا" (Meta)، وانخفضت إلى حد كبير من تلك اللحظة.

فقد كانت تقارير أرباحها الأخيرة كئيبة حيث بدأت في فبراير، عندما كشفت الشركة عن عدم وجود نمو في مستخدميها شهرياً، مما أدى إلى انهيار تاريخي في سعر سهمها وخفض ثروة زوكربيرغ بمقدار 31 مليار دولار، وهي من بين أكبر انخفاضات الثروة في يوم واحد على الإطلاق.

ميزة الـ Reels

بعد ذلك، تسبب برنامج Reels من إنستغرام، وهو الرد اليائس للمنصة على "تيك توك"، في حدوث مشكلة مالية للشركة، وفق التقارير.

وكان أداء هذه الميزة سيئاً من حيث أرباح الإعلانات، إذ فضل العديد من الأشخاص اللجوء إلى النظام الأساسي الأصلي لمشاركة الفيديو بدلاً من ميزة Insta المقلدة.

ميتا ، فيسبوك (آيستوك)
ميتا ، فيسبوك (آيستوك)

من جهتها، قالت لورا مارتن، كبيرة محللي الإنترنت في Needham & Co، إن أسهم الشركة انخفضت بسبب الاستثمارات في "ميتافيرس".

فيما توقع زوكربيرغ نفسه أن يخسر المشروع مبالغ "كبيرة" من المال في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
باكستان تواجه كارثة صحية بعد تفشي الملاريا وحمى الضنك باكستان تواجه كارثة صحية بعد تفشي الملاريا وحمى الضنك
اكتشف المزيد