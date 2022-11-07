بخطوات بسيطة.. دردش على واتساب بدون بطاقة SIM

يعتبر واتساب وسيلة رائعة لإرسال الرسائل والصور والفيديوهات للآخرين باستخدام رقم هاتفك.

مع ذلك، إذا لم يكن لديك بطاقة SIM، فلا داعي للقلق، لأنه لا يزال بإمكانك الاستفادة من تطبيق المراسلة الشهير، وفق صحيفة The Sun.

مادة اعلانية

فقد ترغب في استخدام واتساب على جهاز أندرويد اللوحي أو الـ"آيباد" أو الكمبيوتر الشخصي. وعادة لا تحتوي هذه الأجهزة على بطاقة SIM. مع ذلك، فهذا لا يعني أنه لا يمكنك الاستفادة من حسابك، إذ بإمكانك استخدام خط أرضي.

إليك الخطوات:

- افتح واتساب على الجهاز الذي ستستخدمه

- أدخل رقم هاتف منزلك أو الخط الأرضي الذي تريد استخدامه

- انتظر حتى يتم التحقق عن طريق الرسائل القصيرة للإشارة إلى أنه فشل. يجب أن يستغرق الأمر 5 دقائق

- بعد فشل الرسائل القصيرة، يمكنك اختيار "اتصل بي"

- انقر عليه وستتلقى مكالمة على هاتف منزلك. ستزودك المكالمة برمز التحقق وستكرره لك 6 مرات

- أدخله في التطبيق

والآن أنت جاهز للدردشة وإجراء المكالمات!