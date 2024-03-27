الرئيس الصيني: لا يمكن لأي قوّة إيقاف تقدّمنا التكنولوجي

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أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء لرئيس الوزراء الهولندي مارك روته بأنه لا يمكن إيقاف التقدّم التكنولوجي الصيني، وذلك خلال اجتماع عقداه في بكين لبحث مسائل تشمل قطاع أشباه الموصلات الذي يعد غاية في الأهمية.

وتعد شركة ASML الهولندية الموردة لآلات تصنيع الرقائق إحدى الشركات الرائدة عالميا في تصنيع المعدات اللازمة لتصنيع أحدث أشباه الموصلات التي تستخدم في كل شيء بدءا من الهواتف النقالة وصولا الى السيارات.

وأصبح هذا القطاع ساحة معركة رئيسية في السنوات الأخيرة، حيث منعت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية صادرات تكنولوجيا الرقائق عالية التقنية إلى الصين بسبب مخاوف من الاستخدام العسكري.

وأعلنت ASML هذا العام أنها منعت من تصدير "عدد صغير" من أجهزتها المتطورة الى الصين، وسط تقارير عن ضغوط أميركية على الحكومة الهولندية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله إن "الشعب الصيني لديه أيضا حقوق تطوير مشروعة ولا يمكن لأي قوّة إيقاف وتيرة التقدّم العلمي والتكنولوجي الصيني".

وأضاف أن "الصين ستواصل اتباع نهج مفيد للجميع والانفتاح أكثر على العالم الخارجي على مستوى عال".

نقل التقرير عنه القول إن "الانفتاح والتعاون هما الخيار الوحيد".

من جهته قال روته خلال مؤتمر صحافي إنه لا يمكنه كشف تفاصيل ما تم بحثه بشأن أشباه الموصلات.

وأوضح "ما يمكنني أن أخبركم به عن قطاع أشباه الموصلات وشركاتنا مثل ASML هو أنه عندما يتعين علينا اتخاذ إجراءات، فإنها لا تستهدف أبدا دولة واحدة تحديداً".

وقال "نحاول دائماً الحرص على أن يكون الأثر محدوداً وألا يؤثر على سلاسل الإمدادات وبالتالي لا يؤثر، على سبيل المثال، على العلاقة الاقتصادية الشاملة".