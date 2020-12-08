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بايدن يشدد على الوقاية.. وترمب يوقع مرسوماً حول لقاح كورونا

Democratic presidential nominee Joe Biden and US President Donald Trump. (AFP)
صورة مركّبة لدونالد ترمب وجو بايدن
فيروس كورونا

بايدن يشدد على الوقاية.. وترمب يوقع مرسوماً حول لقاح كورونا

بايدن: غلق المدارس وارتداء الكمامات لمدة 100 يوم يشكلان هدفين رئيسيين خلال الـ100 يوم الأولى من ولايتي

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دبي – العربية.نت

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قدم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الثلاثاء مرشحيه للمناصب الصحية الرئيسية، في وقت وقّع فيه الرئيس دونالد ترمب مرسوماً يلزم بتأمين لقاح كورونا إلى الأميركيين أولاً.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة لن تتخلص من وباء كورونا بسرعة، وشدد على إلزامية ارتداء الكمامة لمئة قائلاً: "أول 100 يوم من ولايتي تتطلب ارتداء الكمامات".

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وأضاف بايدن أن "مئة مليون جرعة من اللقاحات ستعطى للأميركيين خلال 100 يوم"، معتبراً أن "تطوير اللقاحات واحدة من المهام الصعبة التي تنتظرنا". ورأى أن "على الكونغرس العمل على تمويل توزيع اللقاح في أميركا".

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في سياق متصل، اعتبر بايدن أن حزمة التحفيز الاقتصادية الخاصة بكورونا "مجرد بداية".

وعاد وشدد على أنه "يجب حماية الأطفال من كورونا وإبقاؤهم في المنازل لمئة يوم"، مضيفاً أن "فتح المدارس وارتداء الكمامات يشكلان هدفين رئيسيين خلال مئة يوم".

وفي وقت تحدث فيه بايدن عن الوقاية، تحدث ترمب عن اللقاح والاستجابة السريعة. وقد وقّع ترمب مرسوماً يلزم بتأمين اللقاح إلى الأميركيين أولاً.

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