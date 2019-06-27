بالفيديو.. ميركل ترتجف مجددا أثناء احتفال ببرلين

بدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل غير مستقرة وأصيبت برعشة للمرة الثانية خلال 10 أيام أثناء حضورها احتفالا أقيم في برلين اليوم الخميس.

ووقع الحادث بينما كانت ميركل تقف إلى جانب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال مراسم تعيين وزير العدل الألماني الجديد رسمياً. وقُدم لميركل كوبا من الماء لكنها رفضته، وبدت على ما يرام عندما وصلت إلى البرلمان بعد نصف ساعة.

موضوع يهمك أثارت صور صادمة لمهاجر سلفادوري وابنته البالغة عامين لقيا مصرعهما غرقا أثناء محاولتهما عبور نهر ريو غراندي من المكسيك... صور مأساوية.. أب يحمي طفلته بقميصه ليغرقا معا على حدود أميركا الأخيرة

ومن المقرر أن تتوجه ميركل إلى اليابان في وقت لاحق اليوم الخميس لحضور القمة السنوية لمجموعة العشرين. وقال المتحدث باسمها، شتيفن شيبرت، لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" إن "كل شيء يسير كما هو مخطط له. والمستشارة بخير".

وأصيبت ميركل برعشة يوم الثلاثاء الماضي أثناء وقوفها إلى جانب الرئيس الأوكراني. قالت ميركل بعد ذلك إنها بخير بعد أن شربت ثلاثة أكواب من الماء، والتي قالت كنت "أحتاجها على ما يبدو".

واستمر الطقس الحار في ألمانيا هذا الأسبوع، على الرغم من انخفاض درجات الحرارة في الهواء الطلق في برلين بشكل كبير خلال الليل بعد أن بلغ ذروته أمس الأربعاء.

وتتولى ميركل البالغة من العمر 64 عامًا المستشارية في ألمانيا منذ عام 2005.