اشتاق لصديقته فخرق الحجر.. وعوقب بالسجن شهراً وغرامة موجعة

حُكم على رجل أسترالي، أمس الثلاثاء، بالسجن لمدة شهر لأنه تسلل بشكل متكرر لزيارة صديقته خلال فترة حجره الصحي، ليصبح أول شخص تطبق عليه هذه العقوبة لمخالفته تدابير الإغلاق المفروضة في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شرطة غرب أستراليا في بيان، أن جوناثان ديفيد (35 عاماً) أوقف في وقت سابق من هذا الشهر بعد خرقه الحجر الإلزامي في فندق في مدينة بيرث.

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وقال ديفيد خلال محاكمته أمس، إنه انتهك التدابير أولاً للحصول على طعام لكن بعد ساعات خالف قواعد الحجر الصحي مرة جديدة لأنه اشتاق إلى صديقته، وفق ما أوردته قناة "سيفن نيوز".

وأوضحت الشرطة أن ديفيد هرب من مخرج للطوارئ للفندق، مما سمح له بتجنب رؤيته من جانب الموظفين، لكن في النهاية ألقي القبض عليه استناداً لما كشفته كاميرات المراقبة.

وبموجب التدابير التي تهدف إلى وقف انتشار الفيروس، كان على ديفيد أن يعزل نفسه لمدة 14 يوماً بعد وصوله إلى بيرث من ولاية فيكتوريا (جنوب شرق) في 28 آذار/مارس الماضي.

ولو بقي في غرفته في الفندق، كانت مدة حجره ستنتهي، الاثنين، لكنه الآن سيمضي شهراً في السجن. كما حُكم عليه بغرامة تزيد عن 2000 دولار أسترالي (1280 دولاراً أميركياً).