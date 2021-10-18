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طاجيكستان ترفض الإقرار بسيطرة طالبان.. وتجري مناورات حدودية

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Tanks of Tajikistan's armed forces are seen during the joint military drills involving Russia, Uzbekistan and Tajikistan, at the Harb-Maidon training ground, located near the Tajik-Afghan border in the Khatlon Region of Tajikistan August 10, 2021. REUTERS/Didor Sadulloev
دبابات طاجيكية خلال مناورات دولية سابقة في طاجيكستان في أغسطس الماضي
أفغانستان وطالبان

طاجيكستان ترفض الإقرار بسيطرة طالبان.. وتجري مناورات حدودية

تدريبات عسكرية واسعة بقيادة روسيا في طاجيكستان.. وحشود عسكرية كبيرة على جانبي الحدود الأفغانية-الطاجيكية

دوشنبه - رويترز

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بدأ تكتل أمني، تشكّل بقيادة روسيا عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، اليوم الاثنين، أكبر تدريبات عسكرية منذ سنوات بالقرب من الحدود الطاجيكية-الأفغانية، وسط توتر عبر الحدود قبل محادثات بين حركة طالبان والقوى الإقليمية الكبرى.

وعلى العكس من جيران أفغانستان الشماليين الآخرين الذين أقروا بزعامة طالبان بحكم الأمر الواقع وبدأوا في إقامة علاقات عمل مع كابل، رفضت طاجيكستان الاعتراف بالحركة، وهناك تقارير عن حشود عسكرية على جانبي الحدود.

مناورات روسية دولية سابقة في طاجيكستان في أغسطس الماضي
مناورات روسية دولية سابقة في طاجيكستان في أغسطس الماضي

وقالت وزارتا الدفاع في روسيا وطاجيكستان، إن ما يربو على 5000 جندي، أكثر من نصفهم روس، سيشاركون في التدريبات التي تجريها منظمة "معاهدة الأمن الجماعي".

وتأتي التدريبات التي ستستمر ستة أيام، بعد سلسلة من تدريبات أضيق نطاقاً أجرتها روسيا وحلفاؤها في آسيا الوسطى على حدود أفغانستان في أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وتخشى روسيا احتمال تسلل متطرفين من أفغانستان إليها عبر الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى والتي تعتبرها موسكو حصناً دفاعياً على حدودها الجنوبية.

مناورات روسية دولية سابقة في طاجيكستان في أغسطس الماضي
مناورات روسية دولية سابقة في طاجيكستان في أغسطس الماضي
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وتدير روسيا قاعدة عسكرية في طاجيكستان، إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وأكدت لدوشنبه أنها ستساعدها في حالة حدوث أي اختراق لأراضيها عبر الحدود.

ومن المقرر أن يزور وفد رفيع المستوى من طالبان موسكو هذا الأسبوع لإجراء محادثات ستشمل أيضاً الصين وباكستان والهند وإيران، على الرغم من أنه نُسب لمسؤول روسي كبير القول إنه لا يتوقع أي نتائج كبيرة من هذه الزيارة.

وقال سمير كابولوف ممثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أفغانستان، إن مسؤولين من روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان سيجرون محادثات منفصلة في موسكو غداً الثلاثاء للوصول إلى موقف موحد إزاء الوضع الجديد في أفغانستان.

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