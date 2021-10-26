.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أفغانستان.. 50 مقاتلاً من داعش يسلمون أنفسهم لطالبان

  • الخط
داعش طالبان 1
طالبان تعفو عن عناصر داعش الذين سلموا أنفسهم
أفغانستان وطالبان

أفغانستان.. 50 مقاتلاً من داعش يسلمون أنفسهم لطالبان

الحركة منحت الدواعش، الذين كانوا يقاتلون في ولاية ننغرهار، العفو وسلمتهم "أوراق الأمان"

دبي – مسعود الزاهد

نشر في: آخر تحديث:

نقلت شبكة "طلوع" التلفزيونية الأفغانية عن مسؤولي مخابرات طالبان قولهم اليوم الثلاثاء، إنهم قبلوا منح عفو لمقاتلين من "داعش" بشروط معينة.

وحسب الشبكة، سلّم 50 من مقاتلي "داعش" في ولاية ننغرهار أنفسهم إلى حركة طالبان. وقال أعضاء داعش هؤلاء إنهم "نادمون على أفعالهم وتعهدوا بعدم الانضمام إلى داعش بتاتاً"، حسب ما نقلته الشبكة.

مقاتلون من داعش في ننغرهار (أرشيفية)
مقاتلون من داعش في ننغرهار (أرشيفية)

كما طالب مسؤولو مخابرات طالبان معارضي الحركة بوقف القتال ضدها "وإلا سيتم اتخاذ إجراءات جادة بحقهم".

كما نشرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، في موقعها المخصص للأخبار باللغة الفارسية الدارية، فيديو يظهر حضور مقاتلين سابقين في داعش لاجتماع حيث يستلمون "أوراق الأمان" من حركة طالبان.

يأتي هذا بينما أبلغ مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الكونغرس، اليوم الثلاثاء، أن أوساط المخابرات الأميركية تُقدر أن تنظيم داعش في أفغانستان قد تصبح لديه القدرة على مهاجمة الولايات المتحدة خلال ستة أشهر على أقرب تقدير، وأن لديه النية للقيام بذلك.

أفغانيات يتظاهرن في كابل احتجاجاً على "صمت" الغرب العرب والعالم أفغانستان وطالبان أفغانيات يتظاهرن في كابل احتجاجاً على "صمت" الغرب

وقال كولين كال وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية، إنه لم "يتحدد" بعد ما إذا كانت حركة طالبان، التي تناصب تنظيم داعش العداء، لديها القدرة على قتال التنظيم بشكل فعال بعد انسحاب الولايات المتحدة في أغسطس.

وأضاف "تقدر أوساط المخابرات حاليا أن كلا من تنظيم داعش -ولاية خراسان (في أفغانستان) والقاعدة لديه النية للقيام بعمليات خارجية بما في ذلك ضد الولايات المتحدة، لكنهما لا يمتلكان حاليا القدرة على القيام بذلك".

وقال "يمكننا أن نرى تنظيم داعش-ولاية خراسان يمتلك هذه القدرة خلال ما بين ستة و12 شهرا"، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق من القاعدة "عاما أو عامين".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دراسة تكشف بيانات خطيرة حول مستقبل بيتكوين.. هؤلاء يتحكمون بها دراسة تكشف بيانات خطيرة حول مستقبل بيتكوين.. هؤلاء يتحكمون بها
بينهم إيلون ماسك.. جدل كبير حول خطر يهدد الاقتصاد العالمي بينهم إيلون ماسك.. جدل كبير حول خطر يهدد الاقتصاد العالمي
الأكثر قراءة
إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين
قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي
الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال
بعد أيام معدودة.. انتبه بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
هرب وانتشار الفيديو الفاحش دل عليه.. القبض على متحرش بمصر هرب وانتشار الفيديو الفاحش دل عليه.. القبض على متحرش بمصر
قبل أن تذهب
فضيحة "أوراق فيسبوك" تتفاعل والكونغرس يتحرك
فضيحة "أوراق فيسبوك" تتفاعل والكونغرس يتحرك
اكتشف المزيد