أفغانستان.. 50 مقاتلاً من داعش يسلمون أنفسهم لطالبان

نقلت شبكة "طلوع" التلفزيونية الأفغانية عن مسؤولي مخابرات طالبان قولهم اليوم الثلاثاء، إنهم قبلوا منح عفو لمقاتلين من "داعش" بشروط معينة.

وحسب الشبكة، سلّم 50 من مقاتلي "داعش" في ولاية ننغرهار أنفسهم إلى حركة طالبان. وقال أعضاء داعش هؤلاء إنهم "نادمون على أفعالهم وتعهدوا بعدم الانضمام إلى داعش بتاتاً"، حسب ما نقلته الشبكة.

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كما طالب مسؤولو مخابرات طالبان معارضي الحركة بوقف القتال ضدها "وإلا سيتم اتخاذ إجراءات جادة بحقهم".

كما نشرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، في موقعها المخصص للأخبار باللغة الفارسية الدارية، فيديو يظهر حضور مقاتلين سابقين في داعش لاجتماع حيث يستلمون "أوراق الأمان" من حركة طالبان.

يأتي هذا بينما أبلغ مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الكونغرس، اليوم الثلاثاء، أن أوساط المخابرات الأميركية تُقدر أن تنظيم داعش في أفغانستان قد تصبح لديه القدرة على مهاجمة الولايات المتحدة خلال ستة أشهر على أقرب تقدير، وأن لديه النية للقيام بذلك.

وقال كولين كال وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية، إنه لم "يتحدد" بعد ما إذا كانت حركة طالبان، التي تناصب تنظيم داعش العداء، لديها القدرة على قتال التنظيم بشكل فعال بعد انسحاب الولايات المتحدة في أغسطس.

وأضاف "تقدر أوساط المخابرات حاليا أن كلا من تنظيم داعش -ولاية خراسان (في أفغانستان) والقاعدة لديه النية للقيام بعمليات خارجية بما في ذلك ضد الولايات المتحدة، لكنهما لا يمتلكان حاليا القدرة على القيام بذلك".

وقال "يمكننا أن نرى تنظيم داعش-ولاية خراسان يمتلك هذه القدرة خلال ما بين ستة و12 شهرا"، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق من القاعدة "عاما أو عامين".