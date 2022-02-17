بجناحيها.. أستراليا تصنف حماس "منظمة إرهابية"
التصنيف يضع قيودا على دعم وتمويل #حماس والعقوبات قد تصل إلى 25 سنة سجن
بعد بريطانيا، والولايات المتحدة، وغيرهما من البلدان الغربية، أعلنت أستراليا اليوم الخميس اعتزامها تصنيف حركة حماس الفلسطينية بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية"، لتصبح أحدث دولة غربية تقدم على هذه الخطوة.
وأوضحت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز خلال الإعلان عن تصنيف ثماني منظمات أخرى أن "آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى التي جرى إدراجها في القائمة اليوم مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة".
كما أضافت بحسب ما نقلت "فرانس برس" أنه "من الضروري ألا تستهدف قوانيننا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين فحسب، بل أيضا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال".
وكانت كانبيرا قد أدرجت سابقا كتائب القسام التابعة لحماس على قائمتها للإرهاب، لكن التصنيف الجديد يشمل المنظمة بأسرها
قيود على دعمهما وتمويلها
كما سيضع هذا التصنيف قيودا على تمويل الحركة وأي نوع من أنواع الدعم لها، وبعض الأنشطة المتعلقة بها قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاما.
يذكر أن حماس تسيطر منذ العام 2007 على غزة، فيما تحاصر القوات الإسرائيلية القطاع المكتظ بالسكان
وكانت الحركة شنت هجمات عديدة على أهداف إسرائيلية طالت في مايو الماضي تل أبيب، إلا أنها وبعد 11 يوما من الاشتباكات وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار.
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