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20 ألف متطوع أجنبي أعربوا عن استعدادهم للقتال في أوكرانيا

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Members of the Ukrainian Territorial Defence Forces are seen at a checkpoint, as Russia's invasion of Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine March 6, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko
الجيش الأوكراني في محيط كييف
روسيا و أوكرانيا

20 ألف متطوع أجنبي أعربوا عن استعدادهم للقتال في أوكرانيا

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قال إن هؤلاء "يتحدرون بشكل أساسي من دول أوروبية"

واشنطن – فرانس برس

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أعلن قرابة 20 ألف مقاتل أجنبي استعدادهم للتطوع من أجل مساعدة أوكرانيا على محاربة روسيا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأوكراني اليوم الأحد.

قال دميترو كوليبا لقناة "سي. إن. إن" الأميركية متحدثاً عن المتطوعين للقتال: "بلغ عددهم حالياً حوالي 20 ألفاً، وهم يتحدرون بشكل أساسي من دول أوروبية".

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واعتبر أن "الكثير من الأشخاص يكرهون روسيا" منذ سنوات لكنهم لم يجرؤوا على معارضتها، حسب تعبيره.

وأضاف: "عندما شاهد الناس أن الأوكرانيين يقاتلون وأنهم لم يستسلموا، اندفعوا إلى الالتحاق بالقتال".

وإذ قال وزير الخارجية الأوكراني إنه "يدرك هذه الحاجة للقتال"، أكد أن "الأهم" هو تلقي مساعدة "سياسية واقتصادية وعسكرية" من بقية دول العالم، وخصوصاً في مجال الدفاع الجوي.

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الجيش الأوكراني في محيط كييف
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وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن في أواخر فبراير تشكيل "فرقة دولية" من المتطوعين للمساعدة في صد العملية العسكرية الروسية. ودعا الأجانب الراغبين في الالتحاق بالمعركة، للتواصل مع سفارات أوكرانيا في بلدانهم.

وسمحت الدنمارك لمواطنيها بالمشاركة، وكذلك وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس. لكن قائد هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية الأميرال طوني راداكين اعتبر اليوم الأحد أنه "من غير القانوني وغير المفيد" للشعب البريطاني التوجه إلى أوكرانيا للقتال.

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