20 ألف متطوع أجنبي أعربوا عن استعدادهم للقتال في أوكرانيا

أعلن قرابة 20 ألف مقاتل أجنبي استعدادهم للتطوع من أجل مساعدة أوكرانيا على محاربة روسيا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأوكراني اليوم الأحد.

قال دميترو كوليبا لقناة "سي. إن. إن" الأميركية متحدثاً عن المتطوعين للقتال: "بلغ عددهم حالياً حوالي 20 ألفاً، وهم يتحدرون بشكل أساسي من دول أوروبية".

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واعتبر أن "الكثير من الأشخاص يكرهون روسيا" منذ سنوات لكنهم لم يجرؤوا على معارضتها، حسب تعبيره.

وأضاف: "عندما شاهد الناس أن الأوكرانيين يقاتلون وأنهم لم يستسلموا، اندفعوا إلى الالتحاق بالقتال".

وإذ قال وزير الخارجية الأوكراني إنه "يدرك هذه الحاجة للقتال"، أكد أن "الأهم" هو تلقي مساعدة "سياسية واقتصادية وعسكرية" من بقية دول العالم، وخصوصاً في مجال الدفاع الجوي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن في أواخر فبراير تشكيل "فرقة دولية" من المتطوعين للمساعدة في صد العملية العسكرية الروسية. ودعا الأجانب الراغبين في الالتحاق بالمعركة، للتواصل مع سفارات أوكرانيا في بلدانهم.

وسمحت الدنمارك لمواطنيها بالمشاركة، وكذلك وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس. لكن قائد هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية الأميرال طوني راداكين اعتبر اليوم الأحد أنه "من غير القانوني وغير المفيد" للشعب البريطاني التوجه إلى أوكرانيا للقتال.