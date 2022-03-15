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ما مصير الصحافية الروسية التي احتجّت ضد الحرب على الهواء؟

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This video grab taken on March 15, 2022 shows Russian Channel One editor Marina Ovsyannikova holds a poster reading Stop the war. Don't believe the propaganda. Here they are lying to you during on-air TV studio by news anchor Yekaterina Andreyeva , Russia's most-watched evening news broadcast, in Moscow on March 14, 2022 .
مارينا أوفسيانيكوفا تقاطع نشرة الأخبار للاحتجاج على الحرب
روسيا و أوكرانيا

ما مصير الصحافية الروسية التي احتجّت ضد الحرب على الهواء؟

إيمانويل ماكرون عرض "الحماية" على مارينا أوفسيانيكوفا التي تم الإفراج عنها اليوم بعد فرض غرامة عليها

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تم اليوم الثلاثاء الإفراج عن الموظفة في التلفزيون الروسي التي قاطعت نشرة الأخبار للاحتجاج على الحرب في أوكرانيا على الهواء مباشرة بعد فرض غرامة عليها.

ومثلت مارينا أوفسيانيكوفا، الموظفة في التلفزيون الرسمي، التي قاطعت نشرة أخبار تحظى بأكبر نسبة مشاهدة في روسيا، حاملة لافتة كتب عليها "لا للحرب"، أمام المحكمة بتهمة انتهاك قوانين التظاهر اليوم الثلاثاء.

المحكمة التي تمثل أمامها أوفسيانيكوفا
  • المحكمة التي تمثل أمامها أوفسيانيكوفا
  • المحكمة التي تمثل أمامها أوفسيانيكوفا
2 صور
المحكمة التي تمثل أمامها أوفسيانيكوفا
المحكمة التي تمثل أمامها أوفسيانيكوفا
المحكمة التي تمثل أمامها أوفسيانيكوفا
المحكمة التي تمثل أمامها أوفسيانيكوفا

ودفعت أوفسيانيكوفا براءتها من تهمة انتهاك قوانين التظاهر، أمام المحكمة في موسكو اليوم، قائلة: "لا أقر بالذنب".

وأمر قاض في محكمة منطقة أوستانكينسكي بفرض غرامة مالية قدرها 30 الف روبل (280 دولار) في حق أوفسيانكوفا.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، إنه سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تقديم حماية قنصلية للصحافية.

وقال ماكرون: "سنبدأ جهوداً دبلوماسية تهدف إلى توفير حماية لها إما من خلال السفارة أو عبر اللجوء. وسأقدم هذا الاقتراح للرئيس بوتين في محادثاتي المقبلة معه بطريقة مباشرة".

وقال ماكرون خلال زيارة لمنشأة تضم لاجئين أوكرانيين في منطقة لوار في غرب فرنسا: "أريد أن أحصل في أسرع وقت ممكن على توضيحات بشأن وضعها الشخصي وقدرتها على مواصلة عملها".

لقطة من فيديو نشرته مارينا أوفسيانيكوفا، قبل مقاطعتها لنشرة الأخبار
لقطة من فيديو نشرته مارينا أوفسيانيكوفا، قبل مقاطعتها لنشرة الأخبار
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وخلال نشرة الأخبار المسائية الأكثر مشاهدة في روسيا على محطة "تشانيل اون"، دخلت امرأة خلف مقدّمة النشرة، لتظهر أمام الشاشة وهي حاملة لافتة كُتب عليها "أوقفوا الحرب.. لا تصدّقوا الدعاية السياسية".

وتبين أن المرأة، بحسب منظمة "أو في دي انفو"، تُدعى مارينا أوفسيانيكوفا، وتعمل كمحرّرة أخبار في المحطة، وتم توقيفها لاحقاً.

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