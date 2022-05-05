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عملية طعن في مستوطنة إسرائيلية توقع 3 قتلى و3 جرحى

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عملية طعن في مستوطنة إسرائيلية توقع 3 قتلى و3 جرحى

منفذ العملية كان يحمل فأساً وقد طعن المستوطنين في موقعين مختلفين قبل أن يتم إطلاق النار عليه ما أدى لإصابته بجروح خطيرة

العربية.نت

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قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون، بعضهم جروحه حرجة، نتيجة عملية طعن في مستوطنة إلعاد، مساء اليوم الخميس.

وتفيد الأنباء بإطلاق النار على منفذ عملية الطعن، مما أدى لإصابته بجروح خطيرة.

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وبحسب المعلومات، كان المنفذ يحمل فأسا وطعن ستة أشخاص في موقعين.

وبحسب مراسل قناتي "العربية" و"الحدث"، فإن الشرطة لا تستبعد وجود منفذين اثنين للعملية، أحدهما طعن المستوطنين بفأٍس والآخر أطلق النار على آخرين.

وتحقق الشرطة الإسرائيلية في خلفية الحادث، فيما طلبت بلدية إلعاد من السكان البقاء في منازلهم. وتبحث الشرطة الإسرائيلية عن سيارة هربت من مكان الهجوم.

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