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فرنسا: اعتقال 105 أشخاص بسبب الشغب في نهائي أبطال أوروبا

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Soccer Football - Champions League Final - Liverpool v Real Madrid - Stade de France, Saint-Denis near Paris, France - May 28, 2022 General view of a message displayed on a big screen inside the stadium before the match as kick off is delayed REUTERS/Kai Pfaffenbach
رسالة على شاشة كبيرة في الملعب تعلن تأخير المباراة بسبب دواع امنية

فرنسا: اعتقال 105 أشخاص بسبب الشغب في نهائي أبطال أوروبا

سياسيون فرنسيون يصفون الفوضى التي عمت محيط ملعب "ستاد دو فرانس" خلال مباراة ريال مدريد وليفربول بـ"وصمة عار وطنية"

العربية.نت

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أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد اعتقال 105 أشخاص ووضع 39 شخصاً قيد التوقيف الاحتياطي لدى الشرطة في باريس مساء السبت على خلفية أعمال الشغب التي حدثت في محيط ملعب "ستاد دو فرانس" على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي حادثة نادرة لمباراة من هذا المستوى، تأجّل انطلاق النهائي لأكثر من نصف ساعة بسبب التوترات خارج الملعب حيث حاول العديد من المشجعين تسلّق البوابات لمحاولة الدخول بالقوة. وتصدى عناصر الشرطة للمتسللين وأطلقوا الغاز المسيل للدموع في بعض الأحيان.

مشجعون يحاولون تسلق السياج للدخول للملعب
مشجعون يحاولون تسلق السياج للدخول للملعب

كما لم يتمكن بعض الجماهير من حاملي التذاكر من الدخول إلى الملعب إلا في نهاية الشوط الأول من المباراة بين فريقي ليفربول وريال مدريد.

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هذا ووصف سياسيون فرنسيون مشاهد الفوضى أمس بأنها "وصمة عار وطنية". كما ألقى وزيرا الداخلية والرياضة الفرنسيان مسؤولية الأحداث على المشجعين البريطانيين.

من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن التذاكر المزيفة هي السبب في الأحداث التي وقعت أمس قبل وأثناء نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

من جانبها رحبت سفيرة بريطانيا في باريس مِنا رولينغز ببيان "اليويفا"، واصفة أداء فريق ليفربول بـ"الشجاع".

ملعب "ستاد دو فرانس" خلال المبارة
ملعب "ستاد دو فرانس" خلال المبارة
من المباراة بين ريال مدري وليفربول
من المباراة بين ريال مدري وليفربول
شغب جماهير ليفربول بعد الخسارة
شغب جماهير ليفربول بعد الخسارة
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