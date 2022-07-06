مقتل فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب جنين

قتل شاب فلسطيني اليوم الأربعاء خلال عملية للجيش الإسرائيلي في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن الشاب رفيق رياض غنام من بلدة جبع في جنين قتل برصاص الجيش الإسرائيلي فجر اليوم. من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه يبلغ من العمر 20 عاماً.

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من جهته، قال تلفزيون فلسطين الرسمي إن الشاب قتل خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

من جهتهم، قال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة جبع، ونفذت عملية مداهمات لعدد من المنازل، اندلعت على إثرها مواجهات مع عشرات الشبان.

كما أفاد مصدر أمني فلسطيني لوكالة "فرانس برس" أن "الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على غنام بينما كان أمام منزله خلال اقتحام القرية ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة وجرى اعتقاله"، ومن ثم أعلن الإسرائيليون عن مقتله وأبلغوا الجانب الفلسطيني بذلك.

واعتقل الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء 40 فلسطينياً من مدن وبلدات بالضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، بحسب "نادي الأسير الفلسطيني".

ويقتحم الجيش الإسرائيلي مدن وبلدات الضفة الغربية بشكل متكرر، لاعتقال فلسطينيين، تندلع على إثرها مواجهات مع السكان.

وقد ضاعفت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة عملياتها في محافظة جنين ومخيمها الذي يعد معقلاً للفصائل الفلسطينية المسلحة التي انطلق منها منفذو هجمات شهدتها إسرائيل في الأشهر الأخيرة.

منذ أواخر آذار/مارس نفذت قوات الأمن الإسرائيلية عمليات شبه يومية في الضفة الغربية.