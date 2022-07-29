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مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

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Palestinian protesters clash with Israeli settlers during a protest against Israeli settlement activity in Al Mughayyir village, in the Israeli-occupied West Bank July 29, 2022. REUTERS/Mohamad Torokman TPX IMAGES OF THE DAY
من المواجهات اليوم في قرية المغير

مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

أصيب الفتى البالغ من العمر 16 عاماً بالرصاص الحي في صدره في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله

العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن الفتى أمجد نشأت أبو عليا البالغ من العمر 16 عاماً توفي "متأثراً بجروحٍ حرجة" إثر "إصابته بالرصاص الحي في صدره".

من المواجهات اليوم في قرية المغير
من المواجهات اليوم في قرية المغير

وكان شهود عيان قد قالوا إن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين من جهة، ومستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي، على أراضي بلدة المغيّر شرقي رام الله.

وأوضح الشهود أن أهالي البلدة نظّموا مسيرة احتجاجا على استمرار اعتداءات المستوطنين. وأضافوا أن إسرائيليين من مستوطنات قريبة من البلدة اعتدوا على المشاركين في المسيرة من خلال ضربهم بالهراوات والرشق بالحجارة.

من المواجهات اليوم في قرية المغير
من المواجهات اليوم في قرية المغير
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وأشار شهود العيان إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين.

وقال مسعفون ميدانيون إنهم قدموا العلاج لـ3 مصابين بالرصاص الحي، والعشرات بالرصاص المعدني وبحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وتُشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

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