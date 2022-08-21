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العثور على مسؤول أمني أوكراني ميتاً.. وترجيح بانتحاره

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Oleksandr Nakonechny
أولكسندر ناكونيتشني
روسيا و أوكرانيا

العثور على مسؤول أمني أوكراني ميتاً.. وترجيح بانتحاره

زوجة أولكسندر ناكونيتشني سمعت في وقت متأخر من مساء السبت صوت رصاص صادر من شقّتهما في كروبيفنيتسكي قبل اكتشاف جثة زوجها مصابة بطلق ناري في إحدى الغرف

كييف – فرانس برس

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عُثر على مسؤول كبير في جهاز الأمن الأوكراني ميتاً في منزله في وسط أوكرانيا، حسبما أعلنت النيابة العامة اليوم الأحد.

وقالت النيابة العامة عبر "تلغرام" إن زوجة أولكسندر ناكونيتشني سمعت في وقت متأخر من مساء السبت صوت رصاص صادر من شقّتهما في كروبيفنيتسكي قبل اكتشاف جثة زوجها مصابة بطلق ناري في إحدى الغرف.

رئيس وحدة أمن الدولة السابق إيفان باكانوف مع مسؤولين آخرين من جهاز الأمن الأوكراني في دونيتسك (أرشيفية)
رئيس وحدة أمن الدولة السابق إيفان باكانوف مع مسؤولين آخرين من جهاز الأمن الأوكراني في دونيتسك (أرشيفية)

وأضافت النيابة أن الشرطة فتحت تحقيقاً للتوصّل إلى أسباب الوفاة، من دون إضافة أي تعليق بشأن الفرضيات التي يدرسها المحقّقون.

من جهته، أكد المسؤول المحلي أندري لافروس على "تلغرام" أن المسؤول قتل نفسه بإطلاق النار على رأسه.

ويدير ناكونيتشني المكتب المحلي لجهاز الأمن الأوكراني في منطقة كيروفوغراد منذ يناير 2021.

زيلينسكي خلال زيارة إلى كيروفوغراد في 2020 (أرشيفية)
زيلينسكي خلال زيارة إلى كيروفوغراد في 2020 (أرشيفية)
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وأقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس وحدة أمن الدولة إيفان باكانوف في يوليو الماضي، متهماً إياه بعدم بذل جهود كافية لمحاربة الجواسيس والمتعاونين مع موسكو التي شنت عملية عسكرية في أوكرانيا في فبراير.

ثم أعلن زيلينسكي عن "إعادة النظر في الكادر الإداري" لجهاز الأمن الأوكراني، حيث تمّ فصل العديد من كبار المسؤولين في الأشهر الأخيرة.

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