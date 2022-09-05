.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أوكرانيا تهدد روسيا بالقرم.. وتنصح سكانها بتجهيز الملاجئ

  • الخط
FILE - Rising smoke can be seen from the beach at Saky after explosions were heard from the direction of a Russian military airbase near Novofedorivka, Crimea, Aug. 9, 2022. More massive explosions and fires hit a military depot in Russia-annexed Crimea on Tuesday, Aug. 16, 2022, forcing the evacuation of more than 3,000 people, the second time in recent days that the Ukraine war’s focus has turned to the contested peninsula. (UGC via AP, File)
انفجار في القرم في أغسطس الماضي
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا تهدد روسيا بالقرم.. وتنصح سكانها بتجهيز الملاجئ

يُعتقد أن شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود خارج مدى الأسلحة الأوكرانية، لكن عدة انفجارات وقعت في الآونة الأخيرة في مواقع عسكرية روسية في شبه الجزيرة أضفت شكوكاً على ذلك

كييف – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

نصحت أوكرانيا، اليوم الاثنين، سكان شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا منذ سنوات، بتجهيز ملاجئ للاحتماء من القصف وتخزين إمدادات، بينما تمضي كييف قدماً في خطط لشن هجوم مضاد كبير لطرد القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية المحتلة.

انفجار في القرم في أغسطس الماضي
انفجار في القرم في أغسطس الماضي

وتطلب أوكرانيا منذ أسابيع من سكان المناطق المحتلة في الجنوب، الاستعداد والإخلاء قبل أن تشن هجوماً مضاداً. ومع ذلك، كان تحذير اليوم الاثنين بارزاً لأنه موجه إلى سكان شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014، وليس للمناطق التي سيطرت عليها روسيا خلال العملية العسكرية التي أطلقتها هذا العام.

ويُعتقد أن شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود خارج مدى الأسلحة الأوكرانية، لكن عدة انفجارات وقعت في الآونة الأخيرة في مواقع عسكرية روسية في شبه الجزيرة أضفت شكوكاً على ذلك. وأحجمت كييف عن إعلان مسؤوليتها عن هذه الحوادث.

انفجار في القرم في أغسطس الماضي
انفجار في القرم في أغسطس الماضي
بوتين: محاولات التوصل لتسوية في دونباس فشلت بسبب مواقف كييف العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بوتين: محاولات التوصل لتسوية في دونباس فشلت بسبب مواقف كييف

وقال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني:"نطلب من سكان الأراضي المحتلة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، اتباع توصيات المسؤولين (الأوكرانيين) خلال إجراءات إنهاء الاحتلال".

وكتب على تويتر: "بالأخص، إعداد ملجأ من القنابل، وتخزين كميات كافية من المياه وشحن بنوك الطاقة. كل شيء سيكون أوكرانيا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد 39 عامًا.. هل تنجح ليز تراس في تكرار تجربة تاتشر؟ بعد 39 عامًا.. هل تنجح ليز تراس في تكرار تجربة تاتشر؟
اكتشف المزيد