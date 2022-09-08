.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الجيش الأوكراني يعلن استعادة أراضٍ في دونباس وفي الجنوب

  • الخط
Ukrainian servicemen are seen near a T-80 tank captured from Russian troops, as Russia's attack on Ukraine continues, at a position in Kharkiv region, Ukraine May 1, 2022. (File photo: Reuters)
جنود أوكرانيون على خطوط الجبهة
روسيا و أوكرانيا

الجيش الأوكراني يعلن استعادة أراضٍ في دونباس وفي الجنوب

قيادة الأركان الأوكرانية أكدت أن الجيش اخترق الخطوط الروسية "بعمق" في الجنوب و"حرر عدة مناطق"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إنه استعاد مناطق وبلدات كانت تسيطر عليها موسكو في مناطق خاركيف (شمال شرق) وفي جنوب أوكرانيا وفي دونباس، مخترقاً الدفاعات الروسية لعشرات الكيلومترات.

وقال أوليكسي غروموف، أحد ضباط قيادة الأركان الأوكرانية، إن "الوحدات العسكرية اخترقت الدفاعات المعادية بعمق 50 كلم. خلال هذه العمليات التي نفذت في اتجاه خاركيف، تم تحرير أكثر من 20 بلدة". وأوضح غروموف أنه تمت استعادة ما مجموعه 700 كلم مربع.

وفي الجنوب، أكد أنه "في بعض الاتجاهات" حقق الجيش الأوكراني "اختراقاً عميقاً في الدفاعات المعادية ضمن مساحة تتراوح بين كيلومترين وعشرات الكيلومترات" بحسب المناطق. لكنه لم يدلِ بأي معلومات جغرافية في وقت تشهد منطقة خيرسون هجوماً أوكرانياً مضاداً. واكتفى بالقول "تم تحرير عدد من البلدات".

الجيش الروسي في خيرسون (أرشيفية)
الجيش الروسي في خيرسون (أرشيفية)

وفي دونباس، سيطر الجنود الأوكرانيون على ما بين كيلومترين وثلاثة كلم في محيط مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك اللتين لا تزالان تحت السيطرة الأوكرانية، واستعادوا من الروس بلدة أوزيرن، بحسب غروموف.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد تحدث عن ورود "أنباء سارة" من ساحات القتال بشرق البلاد قائلاً إن جيشه استعاد بعض البلدات والقرى من روسيا.

وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء إن قواته حررت بعض التجمعات السكنية في منطقة خاركيف في هجوم مضاد. وقدر بعض المحللين الغربيين أن كييف ربما استعادت نحو 400 كيلومتر مربع من الأراضي.

الجيش الأوكراني في دونباس (أرشيفية)
الجيش الأوكراني في دونباس (أرشيفية)
بلينكن يقوم بزيارة مفاجئة لكييف لمناقشة المساعدات العسكرية أميركا روسيا و أوكرانيا بلينكن يقوم بزيارة مفاجئة لكييف لمناقشة المساعدات العسكرية

تقع منطقة خاركيف على الحدود مع روسيا، وتعرضت مدينتها الرئيسية التي تحمل نفس الاسم، على مدى شهور لقصف بالصواريخ الروسية بعد أن أخفقت موسكو في السيطرة عليها في المراحل الأولى من العملية العسكرية التي بدأت في 24 فبراير.

وفي إشارة إلى أن الوضع في المنطقة لا يزال شديد التقلب، قال زيلينسكي إن من السابق لأوانه ذكر أسماء البلدات والقرى التي تمت استعادتها، بينما شكر ثلاث كتائب على شجاعتها.

من جهته، قال مسؤول روسي إن قوات بلاده قاومت بشدة ومنعت قوات كييف من انتزاع السيطرة على بلدة رئيسية واحدة على الأقل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التيار الصدري يتهم المالكي بتهديد السلم والتحريض على الطائفية التيار الصدري يتهم المالكي بتهديد السلم والتحريض على الطائفية
اكتشف المزيد