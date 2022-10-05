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بوتين: نتوقع استقرار المناطق الأوكرانية التي ضميناها

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Russian President Vladimir Putin chairs a meeting with intelligence chiefs of former Soviet countries via a video link in Moscow on September 29, 2022. (Sputnik/AFP)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

بوتين: نتوقع استقرار المناطق الأوكرانية التي ضميناها

دبي- العربية.نت

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على الرغم من تراجع قواته في بعض البلدات الواقعة جنوب وشرق أوكرانيا، لاسيما تلك التي ضمتها روسيا إليها مؤخراً، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يتوقع أن يسود الاستقرار في أقاليم لوغانسك ودونيتسك (شرقاً) فضلا عن زابوريجيا وخيرسون (جنوبا.)

وشدد في لقاء أونلاين مع عدد من المعلمين في البلاد، اليوم الأربعاء، على أن موسكو تكن احتراما كبيرا للشعب الأوكراني رغم الوضع الحالي، في إشارة إلى القتال المندلع منذ فبراير الماضي.

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"تحرير أراض جديدة"

كما رأى أن "تحرير أراض جديدة أصبح ممكنا بفضل الجيش الروسي"، وفق تعبيره، فيما لم يتضح ما إذا كان يخطط إلى السيطرة على مناطق أوكرانية أخرى.

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف أكد في وقت سابق اليوم أن "الاراضي التي تم ضمتها بلاده قبل أيام في أوكرانيا ستبقى روسية إلى الأبد"

من خيرسون (أسوشييتد برس)
من خيرسون (أسوشييتد برس)

وتعليقا على تراجع القوات الروسية في عدد من تلك المناطق لاسيما بمنطقة ليمان في دونيتسك ومدينة خيرسون الساحلية، اعتبر بيسكوف ألا تعارض بين انضمام تلك المناطق الأوكرانية والانسحابات الميدانية فيها، مؤكدا أن الجيش الروسي سيستعيدها.

يذكر أن الأيام الأخيرة كانت سجلت تراجعاً ملحوظاً للقووات الروسية في دونيتسك وخيرسون بحسب ما أكدت كييف.

إلا أن مسؤولين روس، عادوا وأوضحوا أن القوات الروسية أعادت تمركزها وصدت الأوكران في خيرسون، مؤكدة أنها تستعد لهجوم انتقامي مضاد، نستعيد به النقاط التي انسحبت منها شرقا وجنوباً.

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