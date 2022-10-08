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A Palestinian hurls a stone at an Israeli army vehicle during clashes after Israeli forces killed Palestinian gunmen in a raid, in Jenin in the Israeli-occupied West Bank September 28, 2022. REUTERS/Raneen Sawafta
مواجهات سابقة في مخيم جنين في الضفة بسبتمبر الماضي (أرشيفية)

مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في جنين

عشرات الآليات العسكرية اقتحمت مخيم جنين صباح اليوم عقب دخول وحدات خاصة في الجيش الإسرائيلي إلى المخيم ومحاصرة أحد المنازل

العربية.نت
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، مقتل فلسطينيين وإصابة 11 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في مخيم جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية قوله إن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المخيم صباح اليوم عقب دخول وحدات خاصة في الجيش الإسرائيلي إلى المخيم ومحاصرة منزل الأسير المفرج عنه صالح أبو زينة.

وأضافت المصادر أن ذلك أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق، كما أشارت الوكالة إلى إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والدخان.

يأتي هذا بعدما قُتل فلسطينيان أمس الجمعة بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، أحدهما فتى يبلغ 14عاماً.

من المواجهات في الضفة الغربية أمس
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  • من المواجهات في الضفة الغربية أمس
  • من المواجهات في الضفة الغربية أمس
  • من المواجهات في الضفة الغربية أمس
  • من المواجهات في الضفة الغربية أمس
(4 صور)
من المواجهات في الضفة الغربية أمس
من المواجهات في الضفة الغربية أمس
من المواجهات في الضفة الغربية أمس
من المواجهات في الضفة الغربية أمس
من المواجهات في الضفة الغربية أمس
من المواجهات في الضفة الغربية أمس
من المواجهات في الضفة الغربية أمس
من المواجهات في الضفة الغربية أمس
مقتل فلسطينيين اثنين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة العرب والعالم مقتل فلسطينيين اثنين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة

في سياق متصل، قالت القنصلية البريطانية في القدس اليوم إن المملكة المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيقات سريعة وشفافة في مقتل شاب وطفل فلسطينيين بالقرب من بلدة قلقيلية في الضفة الغربية أمس.

وأضافت القنصلية عبر حسابها على "تويتر" أن بريطانيا تدعو أيضاً إلى ضبط النفس في استخدام إسرائيل للذخيرة الحية.

وكثفت القوات الإسرائيلية مؤخراً عملياتها العسكرية ومداهماتها في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد وقوع عدة هجمات استهدفت إسرائيليين داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية.

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