مقتل جندي إسرائيلي في إطلاق نار قرب مستوطنة في الضفة

قُتل جندي إسرائيلي اليوم الثلاثاء في إطلاق نار قرب مستوطنة شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أكد فيه مقتل الجندي إن "مهاجمين وصلوا في سيارة قرب تجمع شفي شمرون وأطلقوا الرصاص الحي على جنود" من الجيش الإسرائيلي.

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وأفاد بأن مسلحين فلسطينيين "أطلقوا النار من سيارة مسرعة نحو عدد من الجنود الذين كانوا يهمون بنشاط لتأمين المنطقة والسكان" في إشارة الى مسيرة للمستوطنين في المنطقة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته باشرت بملاحقة مطلقي النار. وشاهد مراسل وكالة "فرانس برس" انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية وتدقيقها بالمركبات المارة في المنطقة.

وأعلنت مجموعة "عرين الأسود" التي تأسست حديثاً على يد عدد من النشطاء الفلسطينيين في البلدة القديمة لمدينة نابلس مسؤوليتها عن الهجوم قرب نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت في بيان مقتضب "نعلن عن تنفيذ عملية إطلاق نار ثانية" استهدفت جنود في منطقة دير شرف غرب نابلس.

وتعتبر هذه الحادثة الهجوم الثاني من نوعه في أقل من أسبوع. ويأتي الهجوم الثلاثاء بعد ثلاثة أيام على مقتل جندية إسرائيلية بالرصاص عند حاجز عسكري في القدس الشرقية المحتلة. وتواصل القوات الإسرائيلية ملاحقتها للمنفذ المزعوم.