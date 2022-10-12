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Young Palestinian protesters run from tear gas fired by Israeli security forces during confrontations at the northern entrance to the occupied West Bank city of Ramallah, on October 12, 2022. (Photo by Abbas MOMANI / AFP)
من المواجهات اليوم في الضفة الغربية

إضراب في القدس الشرقية ونابلس.. ومقتل فلسطيني جنوب بيت لحم

جرت مواجهات على مدخل مخيم العروب بين الجنود الإسرائيليين وشبان فلسطينيين كانوا يحتجون على عمليات ينفذها الجيش الإسرائيلي

العربية.نت
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مقتل شاب فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم العروب، في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن أسامة محمود عدوي (18 عاماً) توفي بعد إصابته برصاص حي في البطن بمخيم العروب جنوب مدينة بيت لحم.

وجرت مواجهات على مدخل مخيم العروب، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بين الجنود الإسرائيليين وشبان فلسطينيين كانوا يحتجون على عمليات ينفذها الجيش الإسرائيلي.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "منذ فترة وجيزة قام عدد من المشتبه بهم بإلقاء الحجارة على الشارع الرئيسي بالقرب من مخيم العروب، لإلحاق الضرر بمركبات إسرائيلية تسير عليه، مما يعرض حياة المدنيين الذين يقودون السيارات هناك للخطر".

وأضاف البيان "قام جنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا ينشطون في المنطقة برصد المشتبه بهم بالقرب من مخيم العروب وردوا بإطلاق نار حي عليهم، وتم تحديد إصابة".

وتجري مواجهات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، أصيب خلالها فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بحسب الهلال الأحمر ووزارة الصحة الفلسطينية.

من مخيم شعفاط اليوم
من مخيم شعفاط اليوم
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وشهدت القدس الشرقية، الأربعاء، إضراباً احتجاجاً على فرض السلطات الإسرائيلية إغلاقاً على مخيم شعفاط للاجئين، ومواصلتها عملية واسعة لاعتقال مطلق النار على جندية إسرائيلية.

وقتلت الجندية السبت في هجوم استهدف حاجزاً يفصل مخيم شعفاط عن القدس الشرقية. وعلى الأثر، بدأت عملية بحث ومطاردة واسعة للمنفذ الذي لا يزال طليقاً.

وأغلقت القوات الإسرائيلية مداخل المخيم، وتعطّلت المدارس والمراكز الطبية، واندلعت اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وشبّان فلسطينيين أشعلوا إطارات وألقوا الحجارة.

وعمّ الإضراب أيضاً مدينة نابلس، حيث قُتل، الثلاثاء، جندي إسرائيلي آخر إلى الغرب منها، وأعلنت مجموعة "عرين الأسود" مسؤوليتها عن ذلك.

الجيش الإسرائيلي على مداخل نابلس
الجيش الإسرائيلي على مداخل نابلس

وقال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه أغلق الطرق في محيط مدينة نابلس ونصب حواجز.

وقتلت القوات الإسرائيلية منذ الجمعة، أربعة فتية في الضفة الغربية، على ما قالت وزارة الصحة التي أعلنت، الاثنين، مقتل طفل في الـ12 من عمره متأثراً بجروح أصيب بها الشهر الماضي خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين.

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