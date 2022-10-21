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مواجهات جنين
من المواجهات في جنين ليل الخميس-الجمعة

مقتل فلسطيني بالرصاص خلال مداهمة الجيش الإسرائيلي لجنين

أدت الاشتباكات المسلحة العنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين فلسطينيين حاولوا صد القوة المقتحمة إلى إصابة 3 فلسطينيين أيضاً

العربية.نت
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قتلت القوات الإسرائيلية ليل الخميس-الجمعة شاباً فلسطينياً وأصابت 3 آخرين بجروح مختلفة خلال اقتحامها مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة لتنفيذ عملية اعتقال لأحد المطلوبين.

وقد ترافق الاقتحام مع اشتباكات مسلحة عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين فلسطينيين حاولوا صد القوة المقتحمة.

وألق المقاتلون الفلسطينيون قنابل محلية الصنع باتجاه مركبات القوات الإسرائيلية التي انسحبت من المدينة في وقت لاحق.

جثة الشاب الذي قتل في المواجهات
جثة الشاب الذي قتل في المواجهات
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من جهتها أطلقت القوات الإسرائيلية النار بشكلٍ مباشر على بعض المحتجين على الاقتحام.

وفيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني في المداهمة الليلية، لم يذكر الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل عن الواقعة حتى الآن.

ويأتي العنف بعد شهور من التوتر الذي تفاقم منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية حملة في الضفة الغربية في مارس الماضي.

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