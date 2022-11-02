موسكو تضرب ثانية البنى التحتية بأوكرانيا.. عبر 90 صاروخاً

على وقع استمرار القتال الروسي الأوكراني للشهر التاسع على التوالي، نفذت القوات الروسية خلال الساعات الماضية أكثر من 90 هجوماً عبر راجمات صواريخ، على البنية التحتية في عدد من المدن والبلدات الأوكرانية من بينها "كراماتورسك و ميكولايف و زابوريجيا ودونيتسك".

رد بـ 33 غارة

فيما نفذ سلاح الجو للجيش الأوكراني نحو 33 غارة استهدفت 26 موقعا للأسلحة و المعدات العسكرية الروسية، و7 مواقع لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، بحسب ما نقل مراسل العربية/الحدث اليوم الأربعاء.

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كما أسقط مروحية وطائرتين بدون طيار من طراز "Orlan-10" و6 طائرات مسيرة من طراز"Shahed-136" وطائرتين بدون طيار من طراز "Kub".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أوضح أمس الثلاثاء، أن قوات بلاده تهاجم البنى التحتية الأساسية في أوكرانيا، من أجل الحد من قدرات الجيش الأوكراني.

تكثيف الهجمات

يشار إلى أن القوات الروسية كثفت منذ مطلع الشهر الماضي (أكتوبر 2022) هجماتها على الأراضي الأوكرانية، لاسيما في كييف، فيما اعتبر رداً على الهجوم الذي استهدف جسر القرم، الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

كما جاءت تلك الهجمات بعد تعثر الجيش الروسي في شمال وشرق البلاد، ومناطق الجنوب الأوكراني أيضاً، في وجه الهجوم المضاد الذي أطلقته القوات الأوكرانية قبل أسابيع من أجل استرداد عشرات المناطق التي ظلت لأشهر في قبضة الروس. وقد حققت تقدماً ملحوظاً في العديد من النقاط قبل أن تبرد قليلاً وتيرة تقدمها.