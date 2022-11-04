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FILE - In this Thursday, Feb. 17, 2011 file photo, hundreds of newly trained al-Shabab fighters perform military exercises in the Lafofe area some 18 km south of Mogadishu, in Somalia. No country has been involved in Somalia's future as much as the United States but now the Trump administration is thinking of withdrawing the several hundred U.S. military troops from the nation at what some experts call the worst possible time. (AP Photo/Farah Abdi Warsameh, File)
عناصر من حركة الشباب (أرشيفية)
إرهاب

الصومال: مقتل أكثر من 100 من حركة الشباب على يد قوات الجيش

العملية جرت بالتعاون مع "المقاومة الشعبية" في منطقتي غرس مغن وعيل هريري التابعتين لمحافظة هيران وسط البلاد

العربية.نت
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية، اليوم الجمعة، إن الجيش قتل أكثر من 100 من عناصر حركة الشباب في منطقتي غرس مغن وعيل هريري التابعتين لمحافظة هيران وسط البلاد.

وأضاف المتحدث عبد الله عانود أن العملية جرت بالتعاون مع "المقاومة الشعبية".

وكان التلفزيون الصومالي قد نقل أمس عن مسؤولين عسكريين قولهم إن الجيش قتل عشرات من مسلحي حركة الشباب في إقليم هيران بدعم من غارة جوية أميركية.

يأتي هذا غداة مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق أصاب سيارة تقل طلاباً في منطقة دينيلي في مقديشو.

وقال المتحدث باسم الشرطة صادق دوديش، إن من بين المصابين أشخاصا يسافرون مع الطلاب وآخرون كانوا من المارة، مضيفاً أن الطلاب القتلى كانوا عائدين إلى منازلهم من المدرسة يوم الخميس.

هذه الحادثة وعدة حوادث أخرى تظهر أن حركة الشباب تستهدف الناس عشوائياً.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن. وكثيراً ما تشن حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة هجمات في العاصمة الصومالية.

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وأعلنت الجماعة المتطرفة مسؤوليتها عن انفجار سيارتين مفخختين يوم السبت الماضي أودى بحياة أكثر من 100 شخص عند تقاطع مزدحم بالعاصمة. وقالت حركة الشباب إنها استهدفت وزارة التربية والتعليم.

ويأتي التفجير في وقت تواصل فيه القوات الحكومية بالتعاون مع ميليشيات قبلية عمليات عسكرية ضد حركة الشباب قتلت خلالها عشرات من عناصر الحركة واستعادت السيطرة على مناطق عديدة.

ومنذ سنوات يخوض الصومال حربا ضد حركة الشباب التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم القاعدة وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

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