المبعوث الأميركي: إيران لن تفلت بمساعدة الهجوم الروسي على أوكرانيا
مالي: "الدليل على استخدام المسيرات التي باعتها طهران لروسيا ضد المدنيين الأوكرانيين واضح مثل الشمس"
قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي، الجمعة، إن القيادة الإيرانية لن تستطيع الإفلات بفعلتها في مساعدة ما وصفه "بعدوان روسيا الوحشي" على أوكرانيا.
وأضاف مالي على حسابه الرسمي على تويتر أنه على الرغم من النفي الإيراني، فإن الدليل على استخدام المسيرات التي باعتها طهران لروسيا ضد المدنيين الأوكرانيين واضح مثل الشمس".
هذا وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن وزراء خارجية مجموعة السبع الذين اجتمعوا، الجمعة، بألمانيا، اتفقوا على فرض عقوبات إضافية على إيران لانتهاكها حقوق الإنسان.
وفي مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، ذكرت بيربوك أن "إيران ترفض التجاوب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وفي إشارة ضمنية إلى دور إيران في تزويد موسكو بمسيرات استخدمتها في الهجوم على كييف ومدن أخرى، قررت مجموعة السبع الاستمرار في فرض "أثمان اقتصادية على روسيا والدول الأخرى أو الأفراد أو المؤسسات التي تقدم الدعم العسكري لحرب موسكو في أوكرانيا".
وتحدثت كييف عن استخدام روسيا لمئات الطائرات المسيرة الإيرانية من طراز "شاهد" في عمليات قصف على مدن وأهداف متعددة طالت مدنيين.
وأعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الخميس، ممثلا في أمينه العام ينس ستولتنبرغ خلال زيارة للأخير إلى تركيا، أنه لن يقبل استمرار طهران في تزويد موسكو بمسيرات في حرب أوكرانيا، كاشفا عن خطط إيرانية لإرسال صواريخ إلى روسيا لتعزيز موقفها في الحرب.
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