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In this photo provided by the Ukrainian Presidential Press Office, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, right, walks with British Prime Minister Rishi Sunak during their meeting in Kyiv, Ukraine, Saturday, Nov. 19, 2022. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)
زيلينسكي يستقبل سوناك اليوم في كييف
روسيا و أوكرانيا

سوناك من كييف: سنواصل دعم أوكرانيا حتى تحقيق السلام

بريطانيا تعتبر من أشد الدول الداعمة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي

العربية.نت
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وصل رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، اليوم السبت، إلى كييف، في زيارة غير معلنة لكييف.

والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسوناك الذي تعتبر بلاده من أشد الداعمين لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وكان خلف سوناك، بوريس جونسون، من أوائل المسؤولين الغربين البارزين الذين زاروا أوكرانيا وسط احتدام القتال مع روسيا، وقد كرر هذه الزيارة مرات عدة خلال الأشهر الماضية.

بوريس جونسون في كييف في ابريل الماضي
بوريس جونسون في كييف في ابريل الماضي

وكتب زيلينسكي على تلغرام اليوم: "منذ الأيام الأولى للحرب، كانت أوكرانيا والمملكة المتحدة الحليفين الأقوى"، مرفقاً المنشور بمقطع فيديو للقائه مع سوناك.

ووأضاف "خلال اجتماع اليوم، ناقشنا أهم القضايا لكل من بلدينا والأمن العالمي". وأضاف: "معاً نحن أقوى، وسوف نحقق النتائج المرجوة".

من جهته قال سوناك إن بريطانيا ستواصل دعم كييف في حربها مع روسيا "حتى تحقق السلام". وقال أمام زيلينسكي في مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية: "أنا هنا اليوم لأقول إن المملكة المتحدة ستواصل دعمكم. سنقف إلى جانبكم حتى تحقق أوكرانيا السلام والأمن اللذين تحتاج إليهما وتستحقهما".

كذلك، غرد سوناك على تويتر قائلاً إن بريطانيا "تعلم ما معنى القتال من أجل الحرية. نحن معكم على الدوام".

كما قال سوناك: "سنواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة بما في ذلك منظومات دفاع جوي. منظومات الدفاع الجوي التي ستتسلمها أوكرانيا ستواجه المسيرات الإيرانية".

زيلينسكي يستقبل سوناك اليوم في كييف
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  • زيلينسكي يستقبل سوناك اليوم في كييف
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زيلينسكي يستقبل سوناك اليوم في كييف
زيلينسكي يستقبل سوناك اليوم في كييف
زيلينسكي يستقبل سوناك اليوم في كييف
زيلينسكي يستقبل سوناك اليوم في كييف
زيلينسكي يستقبل سوناك اليوم في كييف
زيلينسكي يستقبل سوناك اليوم في كييف
زيلينسكي يستقبل سوناك اليوم في كييف
زيلينسكي يستقبل سوناك اليوم في كييف
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وقال سوناك إن بريطانيا ستقدم حزمة دفاع جوي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (59.4 مليون دولار)، تشمل أسلحة مضادة للطائرات وتقنيات لمكافحة الطائرات المسيرة المقدمة إلى روسيا من إيران.

وقال سوناك في بيان "نقدم اليوم دفاعات جوية جديدة، تشمل أسلحة مضادة للطائرات ورادارات وعتادا مضادا للطائرات المسيرة، وسنكثف الدعم الإنساني لمواجهة الشتاء البارد القاسي المقبل".

وكانت المملكة المتحدة واحدة من أقوى الداعمين الغربيين لمقاومة أوكرانيا ضد الروس، إذ قدمت لكييف ما يقدر بنحو 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) في شكل مساعدات عسكرية.

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