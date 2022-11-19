سوناك من كييف: سنواصل دعم أوكرانيا حتى تحقيق السلام

وصل رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، اليوم السبت، إلى كييف، في زيارة غير معلنة لكييف.

Britain knows what it means to fight for freedom.



We are with you all the way @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧



Британія знає, що означає боротися за свободу.



Ми з вами до кінця @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/HsL8s4Ibqa — Rishi Sunak (@RishiSunak) November 19, 2022

والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسوناك الذي تعتبر بلاده من أشد الداعمين لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

مادة اعلانية

وكان خلف سوناك، بوريس جونسون، من أوائل المسؤولين الغربين البارزين الذين زاروا أوكرانيا وسط احتدام القتال مع روسيا، وقد كرر هذه الزيارة مرات عدة خلال الأشهر الماضية.

وكتب زيلينسكي على تلغرام اليوم: "منذ الأيام الأولى للحرب، كانت أوكرانيا والمملكة المتحدة الحليفين الأقوى"، مرفقاً المنشور بمقطع فيديو للقائه مع سوناك.

ووأضاف "خلال اجتماع اليوم، ناقشنا أهم القضايا لكل من بلدينا والأمن العالمي". وأضاف: "معاً نحن أقوى، وسوف نحقق النتائج المرجوة".

من جهته قال سوناك إن بريطانيا ستواصل دعم كييف في حربها مع روسيا "حتى تحقق السلام". وقال أمام زيلينسكي في مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية: "أنا هنا اليوم لأقول إن المملكة المتحدة ستواصل دعمكم. سنقف إلى جانبكم حتى تحقق أوكرانيا السلام والأمن اللذين تحتاج إليهما وتستحقهما".

كذلك، غرد سوناك على تويتر قائلاً إن بريطانيا "تعلم ما معنى القتال من أجل الحرية. نحن معكم على الدوام".

كما قال سوناك: "سنواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة بما في ذلك منظومات دفاع جوي. منظومات الدفاع الجوي التي ستتسلمها أوكرانيا ستواجه المسيرات الإيرانية".







زيلينسكي يستقبل سوناك اليوم في كييف زيلينسكي يستقبل سوناك اليوم في كييف زيلينسكي يستقبل سوناك اليوم في كييف زيلينسكي يستقبل سوناك اليوم في كييف

وقال سوناك إن بريطانيا ستقدم حزمة دفاع جوي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (59.4 مليون دولار)، تشمل أسلحة مضادة للطائرات وتقنيات لمكافحة الطائرات المسيرة المقدمة إلى روسيا من إيران.

وقال سوناك في بيان "نقدم اليوم دفاعات جوية جديدة، تشمل أسلحة مضادة للطائرات ورادارات وعتادا مضادا للطائرات المسيرة، وسنكثف الدعم الإنساني لمواجهة الشتاء البارد القاسي المقبل".

وكانت المملكة المتحدة واحدة من أقوى الداعمين الغربيين لمقاومة أوكرانيا ضد الروس، إذ قدمت لكييف ما يقدر بنحو 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) في شكل مساعدات عسكرية.